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    Demokratik Suriye Ordusu - Rakka

    Rusya: Rakka'da ABD destekli silahlı grupların olduğu bölgelerde halk ayaklanıyor

    © AFP 2018/ Hüseyin Kılıç
    Ortadoğu
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    Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rakka'daki durumun kritik olduğu, kent yakınlarında ABD destekli silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde halkın ayaklanmaya başladığı belirtildi.

    Joseph Votel
    © AP Photo/ Robert Burns
    ABD'den DSG'nin kontrolündeki Rakka'ya 'istikrar' çıkarması
    Rusya Genelkurmay Başkanı Sergey Rudskoy, "Neredeyse 95 bin kişinin geri döndüğü Rakka'da altyapılar tamamen yıkılmış durumda. Kent sakinleri toplumsal hizmetlere ulaşamıyor. Kentte yalnızca bir hastane ve doğumevi çalışır durumda" dedi.

    Kentte su sorunu olduğunu belirten Rudskoy ayrıca Suriyelilerin Rakka'nın El Mansur yerleşim biriminde ABD'nin desteklediği silahlı gruplara karşı ayaklandığını belirtti.

    Rudskoy, "Demokratik Suriye Güçleri (DSG) yönetimi ve ABD tarafından görevlendirilen yerel yetkililer insani anlamdaki sorunları çözemiyorlar. Bölgedeki halk baskı ve cezalarla karşı karşıya kalıyor, zaruri yer değiştirmeler yaşanıyor. Bu da yerel halk arasında büyük bir rahatsızlık oluşturuyor" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Sergey Rudskoy, El Mansur, ABD, Rakka, Rusya
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