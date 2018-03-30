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    İsrail ordusu Gazze sınırında eylem yapan Filistinliler'e göz yaşartıcı gazla müdahale etti

    İsrail'in Gazze sınırı gergin, 2 Filistinli öldü

    © REUTERS/ Amir Cohen
    Ortadoğu
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    Binlerce Filistinli İsrail'in Gazze sınırında protesto gösterisi yapıyor. İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahalesi sonucu onlarca kişi yaralandı, karnından vurulan 1 eylemci de öldü. Eylemden önce İsrail tankının Gazze'ye yönelik bombardımanında da 1 Filistinli hayatını kaybetti.

    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma
    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    İsrail, Gazze sınırına 100'ü aşkın keskin nişancı konuşlandırdı
    Sağlık yetkilileri ve görgü tanıklarının ifadelerine göre, Filistinliler'in İsrail sınırında kitlesel eyleminden saatler önce İsrail tankının ateş açması sonucu bir Filistinli çiftçi hayatını kaybetti.

    Ölen Filistinlinin 27 yaşındaki Amr Samur olduğu açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre Samur, İsrail tankının Gazze'nin güneydoğu sınırındaki bombardımanında öldü.

    'MAYDANOZ TOPLUYORDU'

    Akrabası Yasser Samur ölen Filistinlinin tank ateşi ile vurulmasından önce bölgede daha sonra satmak için maydanoz topladığını söyledi.

    Samur "Ben de yandaki tarladaydım. Amr'ın çalıştığı yerdeki bombardıman sesini duyduk. Oraya koştuk ve vurulmuş olduğunu gördük. Sınırdan 1 km uzaktaydık" dedi. Samur bir başka çiftçinin de ayağından şarapnel ile yaralandığını kaydetti. 

    İsrail ordusu da bir Filistinli'nin öldüğü yönündeki haberlerin farkında olduklarını ancak tankın Gazze sınırındaki çitlere yaklaşan ve şüphe çekici davranışlar içerisindeki 2 kişiye ateş açtığını duyurdu.

     

     

    Ölen Filistinli Amr Samur'un yakınları
    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    Ölen Filistinli Amr Samur'un yakınları

    GAZZE SINIRINDA BİNLERCE FİLİSTİNLİ PROTESTO YAPIYOR, ONLARCA YARALI, 1 ÖLÜ VAR

    Binlerce Gazzeli de sabah saatlerinden itibaren sınırın farklı noktalarında toplandı.

    AFP en az 10.000 kişinin protesto eylemine katıldığını, bazı eylemcilerin sınırdaki çitin olduğu bölgenin birkaç yüz metre içine girdiğini ve İsrail güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle eylemcilere müdahale ettiğini duyurdu.

    Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail askerlerinin ateşi sonucu 15 kişinin yaralandığını, karnından vurulan 25 yaşındaki Muhammed Neccar'ın ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

    KESKİN NİŞANCILAR DA SINIRDA

    Gazze'yi yöneten Hamas'ın çağrısıyla yapılmakta olan protesto öncesinde İsrail ordusu sınırdaki asker sayısını iki katını çıkardığını, sınıra keskin nişancılar yerleştirdiğini ayrıca sınıra özel kuvvetler ve paramiliter sınır polisi birimlerinin konuşlandırıldığını duyurmuştu.

    İsrail ordusu Gazze sınırında çadırlı eylem yapan Filistinliler'e göz yaşartıcı gazla müdahale etti
    © REUTERS/ Mohammed Salem
    İsrail ordusu Gazze sınırında çadırlı eylem yapan Filistinliler'e göz yaşartıcı gazla müdahale etti

    EYLEMİN 6 HAFTA SÜRMESİ PLANLANIYOR

    Hamas
    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    Hamas: Gazze'de tansiyonun yükselmesinden İsrail sorumlu
    'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adını taşıyan protesto eylemlerinin 6 hafta sürmesi bekleniyor.

    Filistinlilerce 'Toprak Günü' olarak anılan 30 Mart, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden 6 Filistinli eylemcinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü. Filistinliler gösteriler öncesi sınır bölgesinde çadırlar kurmuştu.

    Eylemin Filistinlilerin Nakba (Felaket) günü olarak andığı 15 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor. Nakba gününde 1948'de İsrail devletinin kurulmasından sonra yüz binlerce Filistinli'nin evlerinden olması anılıyor.

    Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye de yaptığı açıklamada "Filistin dışında başka bir alternatif ve geri dönüş dışında bir çözüm yok" dedi.

    Bu arada Jerusalem Post gazetesi Hamas lideri Yahya Sinvar'ın da Han Yunus kenti yakınlarındaki prosto alanında halkın arasında görüldüğünü söyledi. Gazete Sinvar'ın nadiren kamuoyu önüne çıktığını vurguladı.

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    Etiketler:
    HAMAS, Amr Samur, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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