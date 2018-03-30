Resmi medya: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi

Resmi medya Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ön sonuçlara göre oyların yüzde 97'sini aldığını duyurdu. Daha önce Sisi'nin oy oranı yüzde 92 olarak açıklanmıştı.

Devlete ait El Ahram gazetesi hem Sisi'nin aldığı oy oranını hem de 26-28 Mart tarihlerinde gerçekleşen seçime katılım oranını yükseltti.

Ancak yeni rakamlarla bile seçime katılım oranı yüzde 50'yi aşamadı. Gazete, Sisi'nin geçerli oyların yüzde 96.9'unu aldığını ve yaklaşık 60 milyon kayıtlı seçmenden 25 milyonunun yani yüzde 42.8'inin seçimde oy kullandığını belirtti.

Daha önce gazete Sisi'nin oy oranını yüzde 92 olarak açıklamış, seçime katılım oranının da yüzde 40'ın biraz üzerinde olduğunu duyurmuştu.

El Ahram, Sisi'nin seçimdeki rakibi Musa Mustafa Musa'nın oy oranını da yüzde 3.1 olarak açıkladı. Resmi sonuçların pazartesi açıklanması bekleniyor.

Sisi'nin karşısındaki güçlü adaylar ya yarıştan çekilmiş ya da gözaltına alınmıştı. Muhalefet grupları ise seçimleri boykot etmişti.

2014'te Sisi'nin yine oyların yüzde 97'sini aldığı cumhurbaşkanlığı seçimine katılım oranı da yüzde 47'de kalmıştı.