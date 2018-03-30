DSG: ABD'nin çekilme planından haberimiz yok

Ankara'nın 'terörist' gördüğü YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin sözcüsü Kino Gabriel, konuyla ilgili Reuters'e yazılı mesajla değerlendirmelerde bulundu.
'TRUMP'IN SÖZLERİ MUĞLAK'
''Koalisyonla çalışmamız ve koordinasyonumuz tüm bölgelerde destek programı ve ortak operasyonlar çerçevesinde devam ediyor'' diyen Gabriel, Trump'ın çekilme açıklamasına atıfla ''Net değil'' ifadesini kullandı.
''ABD yönetimindeki diğer yetkililerden gelen açıklamalar, bunu ne teyit ediyor ne de yalanlıyor'' diye devam eden DSG Sözcüsü, çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmediklerini belirtti.
ABD DIŞİŞLERİ'NİN DE BİLGİSİ YOK
Trump'ın açıklamasının ardından ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de çekilmeyle ilgili sorular üzerine böyle bir plandan haberdar olmadığını dile getirmişti.
'ZEYTİN DALI SEKTEYE UĞRATTI'
Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon'a da Reuters 'ABD güçleri çekilme kararı ya da çekilme hazırlığına dair bilgilendirildi mi' sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine gelecek operasyonlarla ilgili yorum yapmayacağını söyleyen Dillon, IŞİD'in Suriye'de hala iki bölgede toprağının bulunduğunu, ama Türkiye'nin kuzeybatıdaki Zeytin Dalı Harekatı yüzünden operasyonlarının çapının daraldığını sile getirdi.
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