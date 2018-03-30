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    DSG savaşçısı

    DSG: ABD'nin çekilme planından haberimiz yok

    © REUTERS/ Rodi Said
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Suriye'den çok yakında çekiliyoruz, biraz da başkaları ilgilensin'' açıklamasının ardından, ABD'nin sahadaki vekil gücü DSG ''Çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmedik'' dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
    Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin
    Trump'ın çekilme açıklamasının ardından, ABD liderliğindeki IŞİD'le Savaş Koalisyonu'nun Suriye'de sahada desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) akıbeti merak konusu.

    Ankara'nın 'terörist' gördüğü YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin sözcüsü Kino Gabriel, konuyla ilgili Reuters'e yazılı mesajla değerlendirmelerde bulundu.

    'TRUMP'IN SÖZLERİ MUĞLAK'

    ''Koalisyonla çalışmamız ve koordinasyonumuz tüm bölgelerde destek programı ve ortak operasyonlar çerçevesinde devam ediyor'' diyen Gabriel, Trump'ın çekilme açıklamasına atıfla ''Net değil'' ifadesini kullandı.

    ABD asker
    © Flickr/ Morning Calm Weekly Newspaper Installation
    ‘ABD, Irak'takine benzer bir formül uygulayarak çekilecek'
    'NE YALANLANDI NE TEYİT EDİLDİ'

    ''ABD yönetimindeki diğer yetkililerden gelen açıklamalar, bunu ne teyit ediyor ne de yalanlıyor'' diye devam eden DSG Sözcüsü, çekilme planıyla ilgili bilgilendirilmediklerini belirtti.

    ABD DIŞİŞLERİ'NİN DE BİLGİSİ YOK

    Trump'ın açıklamasının ardından ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert de çekilmeyle ilgili sorular üzerine böyle bir plandan haberdar olmadığını dile getirmişti.

    Fransa - Türkiye - Bayrak
    © AFP 2018/ ALAIN JOCARD
    'Fransa, Suriye'de daha etkili olma çabası içinde ama arabuluculuk önerisinin Türkiye'de bir karşılığı yok'

    'ZEYTİN DALI SEKTEYE UĞRATTI'

    Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon'a da Reuters 'ABD güçleri çekilme kararı ya da çekilme hazırlığına dair bilgilendirildi mi' sorusunu yöneltti.

    Bunun üzerine gelecek operasyonlarla ilgili yorum yapmayacağını söyleyen Dillon, IŞİD'in Suriye'de hala iki bölgede toprağının bulunduğunu, ama Türkiye'nin kuzeybatıdaki Zeytin Dalı Harekatı yüzünden operasyonlarının çapının daraldığını sile getirdi.

    Etiketler:
    DSG, Donald Trump, Kino Gabriel, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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