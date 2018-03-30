Suriyeli muhalif yetkili: Sivillerin Afrin'e dönüşleri başladı, 100 bin kişi geri döndü

Türkiye'nin, desteklediği ÖSO güçleriyle 58 günde YPG'nin elinden aldığı Suriye'nin Kuzeyindeki Afrin kentine sivil insanların dönüşlerin başladığı belirtiliyor. Konuyla ilgili Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK) üyesi ve aynı zamanda ENKS yöneticisi Fuad Eliko, Sputnik'e konuştu.

'AFRİN'DE GÜVENLİĞİ AFRİNLİLERDEN OLUŞACAK POLİS SAĞLAYACAK'

Afrin'e dönüşlerin don 3 günde artış kaydettiğini belirten Eliko, şöyle konuştu: "Afrin'e dönüşler son 3 günde çok arttı. Son 3 günde 100 bin sivil Afrin'e döndü. Halen 200 bin insan dönmemiş. Bu insanların yerlerine dönmesini istiyoruz. Afrin halkına hizmet etmek için kurulan Afrin Sivil Meclisi çalışmalarını sürdürüyor. Afrin sivil meclisi dün Gaziantep'te bir toplantı yaptı. Ben de toplantıya katıldım. Afrin yönetimi için bir anlaşma sağlandı. Söz konusu yönetim için 115 kişi belirlenecek. Komite 230 isim bildirecek. Yönetimde Kürt, Arap ve Türkmenler olacak. Çoğunluğu Kürtlerden oluşacak. Afrin'i Afrinliler yönetecek. Afrin kent merkezinde ÖSO militanları çıkacak. Sadece kırsal alanda kalacaklar. Afrin'de güvenliği Afrinlilerden oluşacak Afrin polisi sağlayacak. Afrin sivil meclisi şimdi Afrin merkezinde çalışmalarını yönetiyor."

'AFRİN'DE TALAN VE HIRSIZLIK TAM OLARAK BİTTİ DİYEMEYİZ'

Afrin'de 'talan ve hırsızlık yapan' ÖSO üyesi 200 kişinin tutuklandığına dikkat çeken Eliko, şöyle devam etti: "Hırsızlık ve talanla ilgili soruşturma halen sürüyor. Afrin'de talan ve hırsızlık tam olarak bitti diyemeyiz. Ancak talan ve hırsızlık çok azaldı. Çalınan ve talan edilen eşyalar araçlar hepsi bulundu sahiplerine teslim ediliyor. Durum git gide normale dönüyor. Afrin'de yönetimler kurulsa durum git gide iyiye doğru gider. İnsanlar korkusuzca yerlerine döner. Hırsızlık ve talan biter. Elektrik ve su ile ilgili zahmet var. Sorunun aşılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Türkiye de çok yardımlar yapıyor. Afrin için yeni bir sınır kapısı açıyor. Cinderes bölgesinde Hamam köyünde bir sınır kapısı açıyor."