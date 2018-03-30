Koalisyona Menbiç yakınlarında saldırı: 1 İngiliz, 1 ABD askeri öldü

İngiltere Savunma Bakanlığı ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda ölenlerden birinin İngiliz askeri olduğunu açıkladı. Saldırıda bir de ABD askeri öldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesinin dün Suriye'de EYP ile öldürüldüğünü üzülerek teyit ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

ÖZEL KUVVETLER ÜYESİ

Bakanlık ölen İngiliz askerinin kimliğini ve bağlı olduğu birimi açıklamazken, IŞİD karşıtı koalisyonun bir operasyonunda ABD güçleri içinde yerleşik olarak hareket ettiğini kaydetti.

İngiliz basınında yer alan haberlerde de ölen askerin İngiliz Özel Kuvvetlerinin üyesi olduğu ve saldırının Menbiç'te gerçekleştiği belirtildi.

İngiliz basını, ABD savunma kaynaklarına dayandırarak, saldırıda bir ABD Özel Kuvvetler askerinin de öldüğünü yazdı.

Birleşik Görev Gücü'nden daha önce yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli 29 Mart'ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verilmişti.

'MENBİÇ YAKINLARINDA' İDDİASI

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz" demişti ancak AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre saldırı Menbiç yakınlarında meydana geldi.