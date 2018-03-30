BMGK Gazze için 'acil' toplanıyor

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in talebi üzerine konsey yerel saatle 18.30'da (TSİ 01.30) kapalı oturumda toplanacak.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi üzerine 15 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 1400 Filistinli de yaralandı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince öldürülmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.