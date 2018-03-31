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    Abbas İstanbul İİT zirvesi

    Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BM'ye çağrı

    © REUTERS/ Osman Orsal
    Ortadoğu
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    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'e Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma
    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    BMGK Gazze için 'acil' toplanıyor
    Filistin televizyonunda yayınlanan konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze sınırında yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinden tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Abbas, "Bir sonraki Arap Zirvesi'nde mesajımız açık olacak ve ulusal ilkelere bağlılığı temsil edilecek" ifadesini kullandı.

    İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü'nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti. Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinlinin ölümüne neden olmuş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.

    YAS İLAN EDİLDİ

    İsrail ordusu Gazze sınırında eylem yapan Filistinliler'e göz yaşartıcı gazla müdahale etti
    © REUTERS/ Amir Cohen
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    İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi öldürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.

    İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, Toprak Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Mahmud Abbas, Gazze, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
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