Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan BM'ye çağrı

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı Toprak Günü'nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti. Sabah saatlerinden bu yana Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri 15 Filistinlinin ölümüne neden olmuş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinli yaralamıştı.
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İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlemiş, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta, Toprak Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyerek, kayıplarını anıyor.
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