Kaddafi’nin çevirmeni: 3 ülke sığınma teklifinde bulundu

Sputnik'e konuşan Missuri, "Kaddafi'ye daha önce (Mısır'ın devrik lideri Hüsnü) Mübarek ve (Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin) Bin Ali yardım için başvurdu. O Asya'dan Latin Amerika'ya tüm ‘üçüncü dünya' ülkelerine yardım ediyordu. Örneğin Fransız Dışişleri'nin bütçesi 1 milyar 700 milyondur, bu paradan 780 milyon diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve onlara yardım etmek için ayrılıyor. Libya'daysa bu tür amaçlar için daha önceden belirlenen bir meblağ hiç olmadı. Biz, doğal afetlerden, açlıktan, çekirge sürülerinin istilasından mustarip olan herkese yardım ediyorduk, ilaç, uçak yolluyorduk. Yardım talep eden herhangi bir lider, yarım milyon ile 5 milyon dinar arasında yardım alıyordu" ifadelerini kullandı.

Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasını bizzat finanse ettiğini doğruladığını anlatan Missuri, sözlerine şöyle devam etti:

'20 MİLYON EURO VERİLDİ'

© AFP 2018/ Geoffroy Van der Hasselt Fransız işadamı, Sarkozy’nin nasıl Libya’dan para aldığını anlattı

"Daha sonra Portekizli bir gazeteci, kendisine somut meblağın ne kadar olduğunu sordu ve o, 20 milyon verdiğini söyledi. Daha sonra da televizyonda birkaç kez aynı şeyi söyledi, oğlu Seyfulislam ve paraları valizlerle Sarkozy'ye taşıyan Ziad Takieddine de aynı şeyleri anlattı."

Sarkozy'nin seçim kampanyası ile ilgili görüşmeler de dahil olmak üzere Kaddafi'nin tüm önemli görüşmelerini bizzat çevirdiğini söyleyen Missuri, "Libya yönetimi 50 milyon euro teklif etti, fakat 20 milyon euro yetti" diye konuştu.

'KADDAFİ VATANINI TERKETMEK İSTEMEDİ'

Libyalı diplomat, ‘Muammer Kaddafi'ye yardım teklifinde bulunan kimdi?' sorusunaysa şu yanıtı verdi:

"Mısır ve Tunus Cumhurbaşkanları daha Kaddafi'den önce iktidardan düştü, bu nedenle kendisine zor anlarında yardım edemediler. Afrika ülkeleri Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmalarını yatıştırmaya çalıştı, fakat başarısız oldu. Kaddafi'ye Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela ve Belarus kapılarını açtı, ancak o vatanını terk etmek istemiyordu."

'KENDİNE AİT MÜLK BULUNAMADI'

‘Kaddafi'nin paraları nerede?' sorusuna da yanıt arayan Missuri, "Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra hiç kimse kendisine ait herhangi bir mülk bulamadı. Sahip olduğu tüm evler, resmi olarak Vakıflar Bakanlığı'na ve çocuklara devredilmişti, nakit paraysa yoktu. Hesaplarının dondurulduğu yönündeki açıklamalarda Libya devletinin hesapları söz konusu. Bildiğim kadarıyla yurtdışındaki bankalarda Kaddafi adına açılan hesap yoktu. Belki çocukları adına açılan hesaplar vardı, fakat ben bunu bilmiyorum. Ben ailesine değil Muammer Kaddafi'ye çeviri yapıyordum" yanıtını verdi.