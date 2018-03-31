Suriye ordusu Doğu Guta’daki tüm yerleşimleri kurtardı

Suriye Silahlı Kuvvetleri komuta merkezi, hükümet güçlerinin Doğu Guta’daki tüm kentleri ve yerleşimleri terör yanlılarından kurtardığını bildirdi.

Suriye Silahlı Kuvvetleri komuta merkezinden yapılan açıklamada, Suriye hükümet ordusunun müttefik güçlerin desteğiyle Şam’a çok yakın bir konumda olan Doğu Guta bölgesindeki tüm kentleri ve yerleşimleri terör yanlılarından kurtardığı belirtildi.

Açıklama metninde, “Dost ve müttefik kuvvetlerle işbirliği halinde silahlı kuvvetlerimiz tarafından titizlikle planlanan ve uygulanan bir dizi çatışmanın ardından Şam civarlarında yer alan Doğu Guta bölgesindeki tüm kent ve yerleşimlerin kontrolü geri alındı” ifadelerine yer verildi.

SURİYE ORDUSU ŞAM’IN ANA OTOBANINI 7 YIL SONRA İLK KEZ AÇTI

Metinde ayrıca Suriye hükümet güçlerinin başkent Şam’ı ülkenin ana eyaletleriyle bağlayan ana otobanı 7 yıl sonra ilk kez açtıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Bu başarı (Doğu Guta’nın kurtarılması) Şam ile orta ve kuzey bölgeleri, kıyı bölgeleri ve çöl üzerinden Irak sınırına kadar olan bölgelerin arasındaki ana otoyolların açılmasını sağladı” dendi.

