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    Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

    Suudi Veliahtı: ABD'li askerler en azından orta vadede Suriye'de kalmalı

    © REUTERS/ Bandar Algaloud/Suudi Kraliyet Sarayı
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerikan medyasına verdiği mülakatta, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi
    © REUTERS/ ATTA KENARE
    İran'dan, '10-15 yıl içinde savaşabiliriz' diyen Prens Selman'a yanıt
    Suudi Prens Selman, Time dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'den çok yakına çıkacağız" açıklamasını değerlendirdi. Amerikalı askerlerin Suriye'de 'İran'ı durdurma' noktasındaki son durak olduğunu savunan Prens Selman, ancak bu yolla İran'ın bölgedeki etkisinin artmasının engellenebileceğini ifade etti.

    'SURİYE'DEKİ ABD GÜCÜ, WASHINGTON'IN BU ÜLKENİN GELECEĞİNDE SÖZ HAKKINA SAHİP OLMASINA DA İMKAN VERECEKTİR'

    Selman, "Amerikalı askerlerin Suriye'de uzun vadeli olmasa bile en azından orta vadede kalması gerektiğine inanıyoruz. Suriye'deki ABD gücü, Washington'ın bu ülkenin geleceğinde söz hakkına sahip olmasına da imkan verecektir." diye konuştu.

    'SURİYE'DEN ASKERLERİNİZİ ÇEKERSENİZ..'

    İran'ın 'vekil' milisleri ve bölgesel müttefikleri aracılığıyla Beyrut'tan Tahran'a kadar Suriye ve Irak üzerinden etkisini kullanmaya çalıştığını ileri süren Selman, "Eğer Suriye'den askerlerinizi çekerseniz (İran'a karşı) bu kontrol noktalarını kaybedersiniz ve bu koridor bölgede birçok şeyin yaşanmasına yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.

    'ESAD'IN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI ARTIK PEK MÜMKÜN DEĞİL'

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Doğu Guta'da Suriyeli askerlerle buluştu
    © Fotoğraf: SANA
    Esad, Doğu Guta’daki cephe hattını ziyaret etti
    Suriye'nin geleceğiyle ilgili de yorum yapan Prens Selman, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görevden uzaklaştırılmasının artık pek mümkün olmadığını vurgulayarak, "Umarım Esad, Tahran'ın kuklası olmaz. Beşar Esad kalıyor. Ancak Esad'ın çıkarlarının, İranlıların bu ülkede her istediklerini yapması ile örtüştüğünü sanmıyorum" dedi.

    ABD Başkanı Trump, Ohio eyaletinde perşembe günü düzenlenen mitingde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) Diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (IŞİD'in elinden) Hepsini geri alacağız." ifadelerini kullanmıştı. Tartışmalara neden olan bu açıklama üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "ABD'nin Suriye'den çekileceğine dair bir plandan haberlerinin olmadığını" söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuyla ilgili soruları Beyaz Saray'a yönlendirmiş ve Başkan Trump'ın sözlerinden tam olarak neyi kastettiğini bilmediklerini ifade etmişti.

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    Etiketler:
    Time, Beşar Esad, Muhammed bin Selman bin Abdulaziz, İran, Suriye, ABD, Suudi Arabistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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