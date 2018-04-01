Yemen sınırında, 5 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde görevini yaptığı sırada 5 asker şehit oldu" ifadesine yer verildi.
Askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Suudi Arabistan'ın, Yemen sınırında 5 askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, "Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde görevini yaptığı sırada 5 asker şehit oldu" ifadesine yer verildi.
Askerlerin ölüm nedeni ve zamanına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
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