İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazze için soruşturmaya karşı: Tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor

'ASKERLERİMİZ GEREKENİ YAPTI'
Ordu radyosuna konulan Liberman "Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor. Soruşturma komisyonuna gelince, bu olmayacak" dedi.
Cuma günü on binlerce Filistinli şu anda İsrail içinde kalan bölgelere mültecilerin ve onların akrabalarının dönüş hakkı için 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adlı bir kitlesel protesto eylemini başlatmış ve İsrail sınırı yakınında toplanmıştı. Eylemlerin 6 hafta sürmesi planlanıyordu.
Ancak yüzlerce eylemci, eylem organizatörleri ve İsrail'in sınırdan uzak durulması yönündeki çağrılarını reddetmişti. Eylemciler askerlere taş ve molotof kokteyl atmış, sınır bölgesinde lastik yakmıştı. İsrail askerleri ise gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile yanıt vermişti.
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres cuma günü yaşananlarla ilgili bağımsız soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.
Avrupa Birliği'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Af Örgütü ve İsrail'de sol kanattaki muhalefet partisi Meretz'in lideri Tamar Zandberg de soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.
Mogherini "Özellikle gerçek mermilerin kullanımı şeffaf ve bağımsız bir soruşturmanın parçası olmalı. İsrail'in sınırını koruma hakkı var ancak bu güç kullanma her zaman ölçülü olmalı" demişti.
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