İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazze için soruşturmaya karşı: Tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman cuma günü Gazze- İsrail sınırında 15 Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürülmesine yönelik uluslararası toplumdan gelen soruşturma çağrılarını reddetti. Liberman "Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Liberman uluslararası toplumun yanı sıra ülke içi muhalefet ve insan hakları örgütlerinin cuma günü İsrail-Gazze sınırında 'Toprak Günü' nedeniyle yapılan eylemlerde 15 Filistinli'nin İsrail askerlerince öldürülmesi konusunda soruşturma yapılması çağrılarını reddetti.

'ASKERLERİMİZ GEREKENİ YAPTI'

Ordu radyosuna konulan Liberman "Askerlerimiz gerekeni yaptı. Bence tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor. Soruşturma komisyonuna gelince, bu olmayacak" dedi.

Cuma günü on binlerce Filistinli şu anda İsrail içinde kalan bölgelere mültecilerin ve onların akrabalarının dönüş hakkı için 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' adlı bir kitlesel protesto eylemini başlatmış ve İsrail sınırı yakınında toplanmıştı. Eylemlerin 6 hafta sürmesi planlanıyordu.

Ancak yüzlerce eylemci, eylem organizatörleri ve İsrail'in sınırdan uzak durulması yönündeki çağrılarını reddetmişti. Eylemciler askerlere taş ve molotof kokteyl atmış, sınır bölgesinde lastik yakmıştı. İsrail askerleri ise gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile yanıt vermişti.

İSRAİL 15 KİŞİDEN 8'İNİN HAMAS ÜYESİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa Filistin yönetiminden, Rusya'nın müzakere teklifine yeşil ışık

Hamas ölen 5 kişinin örgütün silahlı kanadının üyesi olduğunu duyururken, İsrail ölen 15 kişiden 8'inin Hamas üyesi olduğunu, diğer 2 kişinin de farklı gruplardan olduğunu iler sürdü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres cuma günü yaşananlarla ilgili bağımsız soruşturma başlatılması çağrısı yapmıştı.

Avrupa Birliği'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Af Örgütü ve İsrail'de sol kanattaki muhalefet partisi Meretz'in lideri Tamar Zandberg de soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Mogherini "Özellikle gerçek mermilerin kullanımı şeffaf ve bağımsız bir soruşturmanın parçası olmalı. İsrail'in sınırını koruma hakkı var ancak bu güç kullanma her zaman ölçülü olmalı" demişti.