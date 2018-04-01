Rusya: Feylak el Rahman militanlarının Doğu Guta'dan tahliyesi tamamlandı

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Suriye ordusu Doğu Guta’daki tüm yerleşimleri kurtardı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi ve Rus askeri polis birlikleri, Feylak el Rahman militanlarının Doğu Guta'dan tahliyesine yönelik 8 günlük operasyonu başarıyla tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

2935 MİLİTAN VE AİLELERİ İDLİB'E GÖTÜRÜLDÜ

Bakanlık, 2935 militan ve aile bireylerinden oluşan son grubun dün Doğu Guta'dan 65 otobüsle insani koridor üzerinden İdlib'e götürüldüğünü kaydetti.

'TOPLAM 153.000'DEN FAZLA KİŞİ DOĞU GUTA'DAN AYRILDI'

Rusya Savunma Bakanlığı, insani molaların uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yapılan tahliyelerle ilgili rakamları da açıkladı.

Buna göre insani molalar boyunca 41.000'den fazla militan ve aile bireyleri de dahil 153.140 kişi Doğu Guta'yı terk etti.

'SİVİLLERİN ÖZGÜRLEŞTİRİLEN YERLEŞİMLERE DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR'

Bakanlık, Doğu Guta'da militanların kontrolünde bulunan yerleşimlerden sivillerin tahliyesine devam edildiğini belirtirken Rusya'nın Suriye'deki Ateşleme Merkezi'nin Sakba, Kafer Batna, Ayn Tarna, Zamalka, Haresta el Basal gibi özgürleştirilen yerleşimlere sivillerin dönüşünü organize etmeyi sürdürdüğünün de altını çizdi.

Bakanlık, sivillere insani ve tıbbi yardım sunulduğunu da ekledi.