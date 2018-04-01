İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki deprem Irak-İran sınırındaki Kirmanşah vilayetinde meydana geldi.
© REUTERS/ Carlos Jasso
İran devlet televizyonu depremin merkez üssünün Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu Serpol Zahab kasabası olduğunu duyurdu. Depremin yerin 10 km. derinliğinde olduğu açıklandı.
Bölgedeki sarsıntıda ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Serpol Zahab geçen kasımda ülkede 600 kişinin öldüğü 7.2 büyüklüğündeki depremde ağır hasar bölgelerden biriydi.
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