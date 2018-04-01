İbadi: IŞİD askeri olarak bitirildi, ama uyuyan hücreleri var

© REUTERS/ Irak Başbakanlığı Basın Ofisi İbadi: Sincar'a ek askeri güç gönderdik

İbadi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, IŞİD'i ülkelerinde askeri olarak bitirdiklerini ancak bazı şehirlerde uyuyan hücreleri bulunduğunu söyledi.

'İKİNCİ DEFA OLUŞMASINA İZİN VERMEYİZ'

İbadi, "Irak-Suriye sınırında kontrolü sağladık ancak IŞİD'in Suriye'deki varlığı gerçek tehlike oluşturuyor. IŞİD'in ikinci defa oluşmasına izin vermeyiz. IŞİD'le Irak'ta mücadeleden Suriye ve bölgede mücadele etme aşamasına geçtik. Bunun için planlarımız var" diye konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN'IN İRAN VE KATAR İLE ÇEKİŞMESİ VAR, ANCAK BUNUN İÇİN IRAK SAHA OLARAK KULLANILMAMALI'

Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Bağdat'ı ziyaretinin gerçekten planda olup olmadığı sorusuna İbadi, "Böyle bir ziyaret düşüncesi asla yoktu. Ziyaret olsa burada çıkar, açıklar ve tarihini de söylerdim. Hiçbir şeyden çekinmeyiz ve tüm ülke liderlerinin Irak'ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyarım ve hiçbirini reddetmem. İran-Suudi Arabistan ve Katar-Suudi Arabistan çekişmesi var ancak bunun için Irak saha olarak kullanılmamalı. Iraklıları da bu konuya dikkat etmeye çağırıyorum." yanıtını verdi.