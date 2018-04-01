Rusya, militanlarla Doğu Guta’dan çekilmeleri için ön anlaşma sağladı

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Suriye ordusu Doğu Guta’daki tüm yerleşimleri kurtardı

Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi başkanı Yuriy Yevtuşenko, konuyla ilgili açıklamasında, "Radikal grup Ceyş-ul İslam'dan militanları savaş eylemlerine son verme ve silah bırakma konusunda ikna çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Yasadışı silahlı oluşumun liderlerine, daha fazla direnmelerinin ve Duma yerleşimindeki sivil halkı ‘canlı kalkan' olarak kullanmalarının faydası olmayacağı belirtiliyor" diye konuştu.

Ceyş-ul İslam militanlarıyla Doğu Guta'dan çekilmeleri için ön anlaşma sağlandığını kaydeden Yevtuşenko, Rusya'nın talepleri doğrultusunda ‘militanların Duma yerleşiminden ayrılırken mayın sahalarının ve yeraltı tünellerinin haritalarını vermesi, binaları gönüllü olarak mayınlardan temizlemesi, barikatları kaldırması ve ana ulaştırma güzergâhlarını trafiğe açması gerektiğini' ifade etti.

'SİVİL HALKIN DÖNMESİ İÇİN GEREKEN FAALİYETLER SÜRÜYOR'

Tümgeneral Yevtuşenko, militanların ayrıldığı Doğu Guta'daki yerleşimlerde, Suriye hükümet güçlerinin sivil halkın bir an önce geri dönmesinin sağlaması için gerekli faaliyetleri yürüttüklerini aktardı.

Yevtuşenko ayrıca Muhayyam el Vafedin yerleşim biriminde açılan insani koridor üzerinden son 24 saat içerisinde 100 kişinin Doğu Guta'dan ayrıldığını da sözlerine ekledi.