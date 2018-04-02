‘Duma’dan bin Feylak el Rahman militanı tahliye edildi’

Sputnik’e konuyla ilgili açıklama yapan güvenlik servisinden bir kaynak, “Bu akşam Duma’yı Muhayyam el Vafedin yerleşim biriminde açılan insani koridor üzerinden İdlib’e gitmek üzere 24 adet otobüs Duma’dan ayrıldı. Bu (eylem), Suriye ordusunun Rusya’nın yardımıyla başta Ceyş-ul İslam olmak üzere Duma’daki militanlarla vardığı anlaşma çerçevesinde gerçekleşti” diye konuştu.

Yetkili, Feylak el Rahman militanlarının İdlib’e tahliyesi tamamlandıktan sonra Ceyş-ul İslam militanlarının Duma’dan sahip oldukları ateşli silahlarla birlikte, Suriye-Türkiye sınırındaki Cerablus kentine doğru yola çıkarılacağını kaydetti.