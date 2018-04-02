Filistin'den Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı

© REUTERS/ İbrahim Ebu Mustafa İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazze için soruşturmaya karşı: Tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor

Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Luh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin, Arap Birliği'ne "İsrail'in işlediği suçlar ve Büyük Dönüş Yürüyüşü'ndeki sivil gösterilerde güç kullanmasıyla" ilgili daimi temsilciler düzeyinde olağanüstü toplantı yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.

'İSRAİL VAHŞİ KATLİAMLAR GERÇEKLEŞTİRDİ'

Luh, dün yaptığı yazılı açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, "Filistinli mültecilere zarar veren herhangi bir uzlaşının kabul edilmeyeceğini" vurgulamak için düzenlendiğine dikkati çekerek, İsrail'in Filistinlilere yönelik vahşi katliamlar gerçekleştirdiğini vurgulamıştı.