Netanyahu-Erdoğan söz düellosunda 2. raund: Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak üzerine vaaz veremez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik eleştirilerine İsrail Başbakanı Netanyahu Twitter üzerinden 2. kez cevap verdi.
'ERDOĞAN KENDİSİNE YANIT VERİLMESİNE ALIŞIK DEĞİL AMA ALIŞMAYA BAŞLAMALI'
Netahyahu, "Erdoğan, kendisine yanıt verilmesine alışkın değil. Ama buna alışmaya başlamalı. Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Kürt topraklarına yayılan ve Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak ve değerler üzerine vaaz veremez" diye tweet attı.
ארדואן לא רגיל לכך שעונים לו. כדאי שיתחיל להתרגל. מי שכובש את צפון קפריסין, פולש לחבל הכורדי וטובח אזרחים בעפרין — שלא יטיף לנו על ערכים ומוסר.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 1, 2018
İsrail'e karşı eleştirilerini dün de sürdüren Erdoğan, hem Gazze sınırındaki olaylar hem de Netanyahu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sözlerine şu ifadelerle tepki göstermişti:
Netanyahu ise Erdoğan'ın bu sözlerinden önce Twitter'dan, "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır ayrım gözetmeksizin sivil nüfusu bombalayanlardan ahlak dersi alacak değil. Öyle görünüyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" mesajını yazmıştı.
ÖLÜ SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Türkiye'nin tepkisine neden olan olaylar Filistinlilerin 'Toprak Günü' olarak andığı 30 Mart'ta yaşanmıştı. Söz konusu gün, 1976'da topraklarına el konulmasını protesto eden altı Filistinli göstericinin İsrail güvenlik güçlerince öldürülmesinin yıldönümü.
Gazze Sağlık Bakanlığı bıgün itibarıyla ölü sayısının 17'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık 747'si gerçek mermi olmak üzere 1400'ten fazla Filisitinli'nin de yaralandığını duyurmuştu.
Filistinlilerin her yıl bu tarihte başlattığı eylemler, 'Felaket' günü olarak anılan 15 Mayıs'a, yani İsrail devletinin kurulduğu günün yıl dönümüne kadar devam ediyor. Filistinliler bu eylemler için Gazze sınırı boyunca faklı noktalara çadır kampları kurdu.
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