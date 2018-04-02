İsrail-BM mutabakatı: Göçmenler Afrika'ya değil, Batı'ya sınırdışı edilecek

Netanyahu hükümeti ile BM arasındaki mutabakat uyarınca, sığınma talebinde bulunan Afrikalıların en az 16 bin 250'si Batılı ülkeler tarafından kabul edilecek.
DİĞERLERİNE İSRAİL'DE GEÇİCİ OTURUM İZNİ
16 bin Afrikalı göçmene de İsrail'de 5 yıllık geçici oturma izni verilecek.
İsrail Başsavcılığı tarafından onaylanan mutabakatla BM ilk kez sığınmacıların kaldıkları ülkeden başka ülkelere sınırdışı edilmelerine onay vermiş oldu. Ancak istikamet, Afrika değil Avrupa olduğundan, anlaşma, Sınırdışını Durdurma Hareketi (The Movement to Halt the Deportation of Asylum Seekers) tarafından memnuniyetle karşılandı.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre 5 yılda 3 aşamalı olarak yürütülecek süreç, BM ve uluslararası toplumun gözetimi altında işleyecek.
İSRAİL DE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞACAK
Açıklamaya göre İsrail'de kalacak göçmenler, mesleki danışmanlık ve profesyonel eğitim alacak, ülke içinde daha dengeli bir nüfus dağılımı için teşvik edilecek.
Daha önce Netanyahu hükümeti, Afrikalı göçmenleri Ruanda ve Uganda'ya sınırdışı etmeye 1 Nisan'da başlamayı kararlaştırmıştı. Ancak karar Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmuştu.
24 Mart'ta Tel Aviv'de Afrikalıların toplu sınırdışı edilmesine karşı düzenlenen protestoya 25 bin kişi katılmıştı.
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