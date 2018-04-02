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    İsrail, 2018, 24 Mart'ta Tel Aviv'de Afrikalı göçmenlerin toplu sınırdışı edilmesine karşı düzenlenen protestoya 25 bin kişi katıldı.

    İsrail-BM mutabakatı: Göçmenler Afrika'ya değil, Batı'ya sınırdışı edilecek

    © REUTERS/ Corinna Kern
    Ortadoğu
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    İsrail'de aylardır protesto edilen Başbakan Benyamin Netanyahu'nun Afrikalı göçmenleri toplu sınırdışı etme planı şimdilik iptal oldu. İsrail, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile vardığı anlaşı uyarınca bazı göçmenlerin Batılı ülkeler tarafından kabul edileceğini duyurdu.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Gali Tibbon
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    İsrail hükümetinin çoğu Eritre ve Sudan'dan gelip sığınma talebinde bulunan 39 bin Afrikalı göçmen için Afrika'ya toplu sınırdışı planına karşı protestoların ardından Birleşmiş Milletler (BM) devreye girdi.

    Netanyahu hükümeti ile BM arasındaki mutabakat uyarınca, sığınma talebinde bulunan Afrikalıların en az 16 bin 250'si Batılı ülkeler tarafından kabul edilecek.

    DİĞERLERİNE İSRAİL'DE GEÇİCİ OTURUM İZNİ

    16 bin Afrikalı göçmene de İsrail'de 5 yıllık geçici oturma izni verilecek. 

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS/ Edgard Garrido
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    BM İÇİN BİR İLK

    İsrail Başsavcılığı tarafından onaylanan mutabakatla BM ilk kez sığınmacıların kaldıkları ülkeden başka ülkelere sınırdışı edilmelerine onay vermiş oldu. Ancak istikamet, Afrika değil Avrupa olduğundan, anlaşma, Sınırdışını Durdurma Hareketi (The Movement to Halt the Deportation of Asylum Seekers) tarafından memnuniyetle karşılandı.

    Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre 5 yılda 3 aşamalı olarak yürütülecek süreç, BM ve uluslararası toplumun gözetimi altında işleyecek.

    İSRAİL DE BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞACAK

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Berk Özkan
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    İsrail hükümeti de sığınma talebinde bulunanların bazısının statüsüyle ilgili sorunlara çare bulmaya çalışacak. Tel Aviv'in güneyinde yaşayan göçmenlerin hayat standartlarının düzeltilmesi için özel bir kurum oluşturulacak. 

    Açıklamaya göre İsrail'de kalacak göçmenler, mesleki danışmanlık ve profesyonel eğitim alacak, ülke içinde daha dengeli bir nüfus dağılımı için teşvik edilecek.

    Daha önce Netanyahu hükümeti, Afrikalı göçmenleri Ruanda ve Uganda'ya sınırdışı etmeye 1 Nisan'da başlamayı kararlaştırmıştı. Ancak karar Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmuştu.

    24 Mart'ta Tel Aviv'de Afrikalıların toplu sınırdışı edilmesine karşı düzenlenen protestoya 25 bin kişi katılmıştı.

    Etiketler:
    Afrikalı göçmenler, Sınırdışını Durdurma Hareketi, The Movement to Halt the Deportation of Asylum Seekers, BM, İsrail hükümeti, Benyamin Netanyahu, İsrail
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