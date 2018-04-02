Barzani'nin ikiz kardeşi hayatını kaybetti

Rudaw'ın haberine göre, Neçircan Barzani'nin ikiz kardeşi 51 yaşındaki Dlovan İdris Barzani, Erbil'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Dlovan İdris Barzani IKBY hükümetinde resmi bir görevde bulunmamakla beraber, kardeşi Neçirvan Barzani'yi temsil etmek için sık sık etkinliklere katılıyordu.
İBADİ'DEN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
Yeğeninin ölümü sonrası yazılı açıklama yapan eski IKBY Başkanı Mesud Barzani, büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Irak Başbakanı Haydar el İbadi de Neçirvan Barzani'ye telefon ederek başsağlığı diledi.
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