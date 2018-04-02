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    Gazze İsrail sınırı protesto çatışma

    Filistin yönetimi Gazze sınırındaki olaylar için BM'ye başvuruyor

    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    Ortadoğu
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    Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail askerlerinin Gazze sınırında 18 kişiyi öldürmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde harekete geçmek için halihazırda "iki seçenek"leri olduğunu ifade etti.

    Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze sınırındaki olaylar için yürütecekleri diplomasi konusunda "Filistin'in Sesi" radyosuna açıklamalarda bulundu.

    Dışişleri Bakanı Maliki, BM nezdinde harekete geçmek için halihazırda "iki seçenek"leri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    'ABD ENGELLEMEYE ÇALIŞACAK'

    Gazze'de abluka karşıtı gösteri
    © AA/ Ali Jadallah
    Fransa'dan Gazze açıklaması: Filistinlilerin gösteri yapma hakkı var
    "Ya BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten olaylarla ilgili soruşturma komisyonu kurulması yönündeki önerisini eyleme dönüştürmesini talep edeceğiz ya da Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için BM Güvenlik Konseyine karar tasarısı sunacağız."

    İlk seçeneğin BM Genel Sekreteri Guterres'in, soruşturma komisyonu oluşturma talebinden çekilmemesini sağlayabileceğini ifade eden Maliki, ancak ABD'nin Güvenlik Konseyindeki karar tasarısının kabulünü engellemeye çalışacağına dikkati çekti.

    'İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR'

    Tel Aviv'de İsrail'in Gazze saldırısı protesto edildi
    © AA/
    İsrailliler, İsrail ordusunun Gazze'deki tutumunu protesto etti
    Uluslararası tüm taraflarla, İsrail'in Gazze sınırında gerçekleştirdiği "katliamla" ilgili BM nezdinde nasıl hareket edeceklerine ilişkin görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Maliki, Filistin'in İsrail ordusunun yaptıklarının "savaş suçu" olarak kabul edilmesi için insan hakları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi özel raportörlerine de çağrıda bulunduğunu vurguladı.

    Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

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    Etiketler:
    Antonio Guterres, Riyad el-Maliki, Gazze, Filistin
    Topluluk kurallarıTartışma
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