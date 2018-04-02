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    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es Sisi

    Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklandı

    © REUTERS/
    Ortadoğu
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    Mısır'da muhaliflerin boykot ettiği Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklandı. Seçime katılım oranının yüzde 41.5 olduğu belirtildi.

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi
    © REUTERS/ Amr Abdallah Dalsh
    Resmi medya: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yüzde 97 oyla yeniden seçildi
    Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından bugün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayınlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdufettah es-Sisi'nin oyların yüzde 97,08'ini alarak ikinci dönem için girdiği seçimi kazandığı duyuruldu.

    Sisi'nin rakibi Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın ise oyların yüzde 2,92'sini aldığı kaydedildi. Sisi'nin 21 milyon 835 bin 387, Musa'nın ise 656 bin 534 oy aldığı belirtildi.

    MSK Başkanı İbrahim Laşin, 24 milyon 254 bin 152 seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde, katılım oranının yüzde 41.5 olduğunu belirtti. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 47, Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise yüzde 52 olarak açıklanmıştı.

    GEÇERSİZ OYLAR İKİNCİ SIRADA

    Geçersiz oyların Sisi'nin rakibi Musa'nın oy oranından daha yüksek olması dikkati çekti.

    MSK'nin verilerine göre geçersiz oy oranı oranı yüzde 7.27 olarak hesaplandı. Seçmenlerin önemli bölümünün seçimleri boykot etmek yerine sandığa gidip geçersiz oy kullandığı tahmin ediliyor.

    Mısır'da 26 Mart'ta başlayan ve üç gün süren seçimleri, ülkedeki muhalif parti ve grupların tamamına yakını boykot etmişti.

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    Etiketler:
    Mısır Milli Seçim Kurulu, İbrahim Laşin, Musa Mustafa Musa, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Mısır
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