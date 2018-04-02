İsrailli bakandan BM'ye: Hamas'ın dış bürosu

İsrail Kamusal Güvenlik Bakanı Gilad Erdan 'Hamas'ın dış bürosu' olarak nitelediği Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze konusundaki tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Jeruselam Post'un aktardığına göre, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin radyosuna konuşan Erdan "İsrail, BM ile işbirliği yapmamalı. Düşmanca bir tutum içindeler, Hamas'ın dış bürosu haline geldiler" ifadesini kullanıyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında eylem yapan Filistinlilere sert müdahale etmişti. Gerçek mermilerin de kullanıldığı müdahalede toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi ise yaralanmıştı.

BREAKING Minister Erdan: The UN serves as the Hamas Foreign Office https://t.co/RSjk317cib pic.twitter.com/kg1SHFBGXi — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) 2 Nisan 2018

​BMGK, Gazze'de İsrail askerlerinin müdahalesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine kapalı oturumda acil toplanmıştı.

İsrail askerlerinin saldırısının kınanması önerisi, ABD'nin vetosu sebebiyle oybirliği sağlanamaması üzerine reddedilmişti.