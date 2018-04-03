Trump seçimi kazanan Sisi'yi tebrik etti, ABD Dışişleri 'ifade özgürlüğü' vurgusu yaptı

Açıklamada, "Başkan Trump, yeniden seçilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Sisi'yi tebrik etti. İki lider, ABD ile Mısır arasındaki stratejik ortaklığı yeniden vurgulayıp, ortak sorunlarla yüzleşmeyi ve işbirliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini kaydettiler" ifadesine yer verildi.
'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ' NOTU
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Mısır seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sisi'nin tekrar seçildiğine vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin devam edeceği kaydedildi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi sonuçları açıklanmıştı. Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK) tarafından bugün düzenlenen ve devlet televizyonundan yayımlanan basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Abdufettah el Sisi'nin, oyların yüzde 97,08'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiği duyurulmuştu.
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