İsrail-BM göçmen anlaşması birkaç saat dayandı: Netanyahu anlaşmayı önce dondurdu sonra iptal etti

İsrail ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında yapılan ve binlerce Afrikalı göçmenin İsrail'de kalmasının önünü açan mutabakat, imzalanmasından saatler sonra Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından önce askıya alındı. Netanyahu ardından anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.

Netanyahu anlaşmanın imzalanmasından sadece saatler sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada " Size karşı her zaman dikkatli oldum özellikle de Tel Aviv'in güneyinde yaşayan vatandaşlara karşı. Bu süre içerisinde anlaşmanın uygulanmasını askıya alıyorum. Yarın (bölgeden) temsilcilerle bir araya geldikten sonra gözden geçirilmesi için anlaşmayı yeniden gündeme getireceğim" dedi.

ידידים יקרים, אני קשוב אליכם כמו תמיד ובראש ובראשונה לתושבי דרום תל אביב. לכן החלטתי להיפגש יחד עם שר הפנים אריה דרעי עם נציגי התושבים מחר בבוקר. בינתיים אני משעה את יישום ההסכם ולאחר שאפגש עם הנציגים אביא את ההסכם לבחינה מחודשת: https://t.co/6EijYZy1h4 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 2, 2018

Ancak bundan kısa süre sonra bu kez anlaşmayı tamamen iptal ettiğini duyurdu.

Netanytahu Twitter'daki açıklamasında " Tel Aviv'in güneyinde yaşayanların temsilcilerine bilgi verdim. Anlaşmayı iptal etmeye karar verdik. Yasal kısıtlamalara ve uluslararası baskılara rağmen ülkeye kaçak girenlere karşı kararlıca hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

הודעתי עכשיו לנציגי תושבי דרום תל אביב: החלטנו לבטל את ההסכם. למרות המגבלות המשפטיות והקשיים הבינלאומיים שהולכים ונערמים, אנחנו נמשיך לפעול בנחישות למצות את כל האפשרויות העומדות לרשותנו להוצאת המסתננים —https://t.co/otPAihLGxc — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 3, 2018

​

Anlaşmaya göre ülkedeki çoğu Sudan ve Eritreli 37.000 Afrikalı göçmenden 16.250'si Batılı ülkelere gönderilerek yeniden yerleştirilecek, geri kalanların ise İsrail'de kalmalarına geçici de olsa izin verilecekti.

İsrail'in sağcı hükümeti bir süredir göçmenleri sınır dışı etmesi yönünde milliyetçi seçmenden gelen baskının altındaydı. Anlaşmanın ardından sosyal medya ve geleneksel medyada mutabakatın iptal edilmesi yönünde yorumlar yapılmıştı.

Bazı İsrailliler Netanyahu'yu sol kesimin baskılarına teslim olmak ve en fazla göçmenin bulunduğu yoksul güney Tel Aviv sakinlerine ihanet etmekle suçlamıştı.

Netanyahu'nun iktidardaki koalisyonunun kritik ortağı aşırı sağcı Yahudi Evi partisinin lideri Naftali Bennett, Twitter'dan yaptığı açıklamada mutabakatın ülkeye daha fazla kayıtdışı göçmenin girmesine yol açacağını savunmuştu.

Netanyahu'nun partisi Likud'dan da bazı üyeler benzer açıklamalarda bulunmuştu.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ GABBAY: ÜZÜCÜ VE RAHATSIZ EDİCİ

© REUTERS/ Gali Tibbon Netanyahu: Afrikalı kaçak göçmenler terörden daha büyük bir tehlike

Bennett anlaşmanın askıya alınması sonrası durumdan memnuniyet duyduğunu belirtirken İşçi Patisi lideri Avi Gabbay, Ordu radyosuna yaptığı açıklamada Netanyahu'yu anketlere ve sosyal medya yorumlarına göre hareket etmekle suçlayıp "Kararların bu şekilde verilmesi üzücü, rahatsız edici ve hatta biraz ürkütücü" dedi.

UNHCR İsrail'le imzalanan anlaşmayı doğrulamış ancak Afrikalı göçmenlerin hangi Batılı ülkelere gönderileceğini açıklamamıştı.

UNHCR açıklamasında anlaşmanın 'yaklaşık 16.000 Eritreli ve Sudanlının 3. ülkelere gönderilmesine ve İsrail'de kalacak diğerlerinin uygun bir yasal statüye kavuşmasına yardım edeceği' belirtilmişti.

Netanyahu ise Almanya, İtalya ve Kanada'nın göçmenleri kabul edebilecek ülkeler arasında olduğunu söylemişti.

© REUTERS/ Amir Cohen İsrail'in Negev kentinde Afrikalı bir göçmen

20.000 GÖÇMENİ RUANDA'YA TOPLU SINIR DIŞI ETME PLANI YASAL ENGELLE KARŞILAŞMIŞTI

© REUTERS/ Nir Elias İsrailliler, hükümetin Afrikalı göçmen planını protesto etti

İsrail'in daha önce 20.000 Afrikalı göçmeni topluca Ruanda'ya sınır dışı etme planı ise ülkede yasal engellerle karşılaşmıştı.

Şubatta İsrailli yetkililer erkek Afrikalı göçmenlere 2 ay içinde bir başka Afrika ülkesine gitmedikleri takdirde süresiz hapis cezası alacakları uyarılarını göndermişti.

Göçmenlere Ruanda ya da Uganda'ya gidebilecekleri söylense de iki ülke de İsrail ile bu konuda anlşama yapmadıklarını açıklamıştı.

İnsan hakları gruplarının, konuyu Yüksek Mahkeme'ye görümesi sonrası mahkeme, 15 Mart tarihli söz konusu kararın uygulanmasını dondurmuştu.

2005'ten bu yana İsrail'e Mısır üzerinden kayıtdışı olarak 64.000 Afrikalı göçmen girdi. Ancak bunların binlercesi ülkeden ayrıldı.

İsrail göçmen akışını yavaşlatmak için sınıra inşa ettiği çiti 2012'de tamamlamıştı.