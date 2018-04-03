Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki hava saldırısında çok sayıda çocuk öldü

Birleşmiş Milletler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun dünkü hava saldırısında çok sayıda çocuğun öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Hudeyde kentindeki saldırıyı 'ülkede son yıllarda çocuklara yapılan en ölümcül saldırılardan biri' diye niteledi.

© REUTERS/ Fahad Shadeed Yemen sınırında, 5 Suudi Arabistan askeri öldürüldü

UNICEF'ten yapılan açıklamada "BM liman kenti Hudeyde'deki saldırıda çok sayıda çocuğun öldürüldüğünü doğruladı. Ölü ve yaralıların hala enkaz altından çıkarıldığı ve birçok çocuğun kaybolduğu belirtildi" ifadelerini kullandı..

Açıklamada saldırı 'Yemen'de çatışmaların şiddetlendiği 2015'ten bu yana çocuklara yönelik en ölümcül saldırılarılardan biri' diye nitelendi.

KİMİ KAYNAKLARA GÖRE 16 KİMİLERİNE GÖRE İSE 12 KİŞİ ÖLDÜ

Reuters E Hadi mahallesinde gerçekleşen dünkü saldırıda 7'si çocuk 12 sivilin öldüğünü duyururken AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı Husi milislerinin toplandığı binanın vurulması sonucu 16 kişinin öldüğünü söyledi.

Reuters'e konuşan sağlık görevlileri ve görgü tanıkları ise ölen 12 kişinin aynı aileden olduğunu söylüyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalsiyon ise söz konusu haberleri incelediklerini açıkladı.

Husiler ise saldırının ardından Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırısı yaptıklarını açıkladı.