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    Halep ile Menbiç'in kuzeyi arasındaki Asaliyah köyündeki ABD üssü, picture taken on April 2, 2018

    'ABD takviye gönderdiği Menbiç'te iki üs inşa ediyor'

    © AFP 2018/ Delil SOULEIMAN
    Ortadoğu
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    Anadolu Ajansı ABD'nin Menbiç'te iki üs inşa ettiğine dair haber geçerken Fransız ajansı AFP de iki Amerikan üssünü görüntüleyip bölgeye gönderilen takviye Amerikan güçlerini haberleştirdi.

    ABD Asker Irak Suriye
    © AFP 2018/ AHMAD AL-RUBAYE
    ABD'den Menbiç'e özel birlik takviyesi
    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin Afrin bölgesinin alınmasının ardından sınırötesi operasyonları devam ettirme mesajları verirken gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Menbiç.

    Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Nehri'nin batı yakasında, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolünde bulunan Menbiç'le ilgili ajanslardan birbiri ardına haberler geliyor.

    AA'ya göre ABD, Menbiç'te iki üs inşa ediyor.

    'İLKİ DADAT'IN GÜNEYDOĞUSUNDA, İKİNCİSİ GÜNEYİNDE'

    ABD ordusunun Menbiç'in kuzeyindeki Dadat köyünün güneydoğusunda gözlem noktası olarak kullandığı bir alanı genişleterek üsse çevirdiğini, bu amaçla bölgeye çok sayıda inşaat malzemesi ve iş makinası yönlendirdiğini aktaran AA, ''Sözkonusu üs, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içindeki Cerablus ilçesi ile Menbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacu Çayı'na 8 km uzaklıkta'' dedi.

    AFP, Dadat köyünde inşasının devam ettiği anlaşılan, ama Amerikan bayrağı çekilen ABD üssünü görüntüledi.
    © AFP 2018/ Delil SOULEIMAN
    AFP, Dadat köyünde inşasının devam ettiği anlaşılan, ama Amerikan bayrağı çekilen ABD üssünü görüntüledi.

    Afrin
    © AFP 2018/
    'Fransa, Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon öngörmüyor, ama rolünü güçlendirebilir'
    'NUAYMİYE, FIRAT KALKANI'NA EN YAKIN ABD ÜSSÜ OLACAK'

    ''ABD, diğer üssü, cephe hattına 4 kilometre uzaklıkta inşa ediyor. Buradaki üs noktası Dadat köyünün güneyine denk düşüyor. Nuaymiye isimli bir çiftliğe yerleşen ABD unsurları, alanı üsse çevirmek için çalışma yürütüyor'' diye devam eden AA, ''Tamamlanması halinde Nuaymiye, Fırat Kalkanı unsurlarına en yakın ABD üssü olacak'' vurgusu yaptı.

    AA, Erdoğan'ın Menbiç'e yönelik operasyon işaretlerini artırması üzerine son günlerde ABD ordusunun bölgedeki güçlerini takviye ettiğini kaydederken 'zırhlı araçların bulunduğu konvoyla 300 ABD askerinin ulaştığını' ileri sürdü.

    AFP, Menbiç'e takviyeye gelen ve bölgede devriye gezen ABD liderdiğindeki koalisyona bağlı zırhlı araçlarının görüntülerini yayımladı.
    © AFP 2018/ Delil SOULEIMAN
    AFP, Menbiç'e takviyeye gelen ve bölgede devriye gezen ABD liderdiğindeki koalisyona bağlı zırhlı araçlarının görüntülerini yayımladı.

    'HEM KARADAN HEM HAVADAN DEVRİYE'

    Menbiç'te konuşlanan ABD birlikleri
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    ABD: Menbiç'ten çekilmek gibi bir niyetimiz yok

    AFP de Ankara'dan Menbiç'i hedef gösteren açıklamalar üzerine bölgede DSG'nin siper kazdığını, kontrol noktaları oluşturduğunu ve ABD ordusunun hem karada hem de havada devriye gezdiğini aktardı.

    'ÖSO İLE YPG MEVZİLERİ ARASINDA SADECE BİRKAÇ YÜZ METRE VAR'

    Menbiç'in kuzeyindeki Cerablus ile batısındaki el Bab'ı TSK-ÖSO'nun kontrol ettiğine dikkat çeken AFP, kuzeyde ÖSO ile DSG'nin mevzileri arasında sadece birkaç yüz metre mesafe olduğunu vurguladı.

    'TÜRK TEHDİTLERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan: 'Münbiç'ten çıkmayız' yaklaşımları Trump'ın iradesi değildir

    AFP'ye konuşan DSG'den Kürt savaşçı Şiyar Kobane ''En yüksek alarm düzeyindeyiz. Geceleri hep çatışma çıkıyor. Mevzilerimize topçu ateşi açıyorlar'' derken DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi Başkanı Muhammed Ebu Adil ''Türk tehditlerini ciddiye alıyoruz'' vurgusu yaptı.

    'KAMUFLE EDİLEN ABD ÜSSÜ'

    ABD ordusunun bölgede devriyelerini artırdığına yer veren haberde, Amerikan zırhlı araçlarının ve helikopterlerinin devriye gezdikten sonra Menbiç yakınında taş-toprak yığınları ve zeytin ağaçları arasında kamufle edilen bir üsse geri döndükleri belirtildi. AFP, Dadat köyünde inşa halinde olan ABD üssünün ve Halep ile Menbiç'in kuzeyi arasında yer alan Asaliyah köyünde olduğunu söylediği bir diğer ABD üssünün görüntülerini yayımladı.

    ABD tankları Menbiç'te
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    'ABD, Türkiye saldırmasın diye Menbiç'te askeri üs kurdu'
    Şubat sonunda Sputnik'e konuşan bir DSG yetkilisi, ''ABD, Türkiye Menbiç'e müdahale etmesin diye kentte bir askeri üs kurdu. Üsse bayrağını dikti. Bayrağını dikmesiyle, 'Türkiye'ye ben buradayım, saldırı yapamazsın' mesajı veriliyor'' demişti.

    '350 KOALİSYON ASKERİ VAR'

    Suriyeli muhaliflerin İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Menbiç çevresinde çoğu ABD'li 350 koalisyon askeri bulunduğunu aktaran AFP, Menbiç Askeri Konseyi, Gözlemevi ve Suriye hükümetine yakın El Vatan gazetesine göre koalisyonun Menbiç'e takviye olarak asker, ağır top ve diğer teçhizatlar gönderdiğini kaydetti.  

    Menbiç'te konuşlanan ABD birlikleri
    © AFP 2018/ DELIL SOULEIMAN
    Koalisyona Menbiç yakınlarında saldırı: 1 İngiliz, 1 ABD askeri öldü
    'TRUMP'A RAĞMEN KÜRTLER ÇEKİLME BEKLEMİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü tez zamanda Suriye'den çekileceklerini söylemesinden sonra bile AFP muhabirinin takviye Amerikan birliklerini gördüğünü belirten haberde, Trump'ın açıklamasının aynı gün Menbiç'te koalisyona bağlı bir Amerikalı ve bir İngiliz'in patlama sonucu ölmesine denk geldiğine dikkat çekildi.

    Kürtlerin tek taraflı ilan ettiği 'Kuzey Suriye Federasyonu'nun dışişleri yetkililerinden olan Abdülkerim Ömer, ABD güçlerinin Suriye'yi tez zamanda terk etmesini beklemediklerini söyledi. Cezire Kantonu Dışişleri Konseyi Eşbaşkanı Ömer, ''ABD'nin çekilmesinden söz etmek için çok erken. Terörizm (IŞİD) hala mevcut'' dedi.

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