'Kızıldeniz'de Suudi petrol tankeri vuruldu'

Saudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, 'Yemen'deki Şii Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda bir Suudi petrol tankerine saldırdığını' duyurdu. Husiler ise savaş gemisi vurduklarını iddia etti.

İlkin Suudi Arabistan'ın El Arabiya kanalı, Kızıldeniz'de bir Suudi petrol tankerinin 'Yemen'deki Şii Husilerin saldırısında vurulduğu' haberini geçti.

Ardından 'Yemen'deki Şii Husilerin Kızıldeniz'deki uluslararası sularda bir Suudi petrol tankerine saldırdığı' açıklamasını yapan Saudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, hafif hasar alan tankerin yoluna devam ettiğini söyledi.

Yemen'in başkenti Sana'daki Husi yönetiminin ise Suudi liderliğindeki koalisyonun bir savaş gemisini Kızıldeniz'de hedef aldığını duyurduğuna dair haberler geliyor.

Yemenis target Saudi–led battleship in Red sea in retaliation to Saudi airstrikes on Hudaydah#BREAKING pic.twitter.com/iKvt8n2SJb — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 3 Nisan 2018

Saudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesi üzerine Mart 2015'ten beri Yemen'e saldırıyor.

Koalisyonun açıklamasında, Suudi tankerine saldırının Yemen'in Kızıldeniz'deki Hudeyde limanı açıklarında gerçekleştiği, tankere eşlik eden koalisyon üyesi bir ülkenin savaş gemisinin derhal müdahale ettiği ifade edildi. Ama saldırının ne gibi bir silahla düzenlendiği belirtilmedi.

Dün koalisyonun Hudeyde'ye yönelik bombardımanında 7'i çocuk en az 12 ya da 16 sivilin öldüğüne dair haberler gelmişti.