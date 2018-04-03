Kayıt
22:37 03 Nisan 2018
Ankara+ 2°C
İstanbul+ 12°C
Canlı Yayın
    Arama
    Fransız özel kuvvetleri, Fransa askeri, Fransa ordusu

    'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası

    © AFP 2018/ LOIC VENANCE
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Fransız askerlerinin, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden kısmen çekilmesinin ardından, Tel Abyad ve Menbiç'e girdiği, DSG ile birlikte devriye gezdiği ileri sürüldü.

    Ankara'nın Suriye'de Afrin'den sonraki hedef olarak gösterdiği Menbiç'ten birbiri ardına iddialar geliyor. AA ve AFP'nin ABD'nin 'takviye güç gönderip üsler inşa ettiğini' duyurduğu Menbiç'le ilgili bu kez Erbil merkezli K24 televizyonundan bir iddia geldi. 

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB
    © REUTERS/ Ludovic Marin
    Macron'dan Afrin değerlendirmesi: Egemen bir ülkedeki işgali asla desteklemeyeceğiz
    Tek taraflı ilan edilen 'Kuzey Suriye Federasyonu'nun en üst düzey savunma yetkililerinden Rezan Gilo, K24 kanalına konuştu.

    ABD ile Fransız askerlerinin Menbiç, Rakka ve Suriye'nin kuzeyinin tamamında görev yaptıklarını söyleyen Gilo, ''Bunları resmi açıklamalarda bulamazsınız, biz gördüklerimizi söylüyoruz'' dedi.

    Gilo, "Bazen NATO ülkeleri gerginlikten kaçınmak için bölgede birliklerinin olduğunu inkâr ediyor. Ancak gerçekte Fransa ve ABD güçleri bizim bölgemizde görev yapıyor" diye konuştu.

    Yerel kaynaklardan da Menbiç'e Fransız özel kuvvetler askerlerinin geldiği, Fransız askerlerinin YPG'nşn omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve onları destekleyen Amerikan kuvvetleriyle birlikte devriye gezmeye başladığına dair haberler geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/
    Erdoğan'dan Macron'a: Baktım garip garip açıklamalar yapıyor, frekansı yüksek bir cevap verdim
    Hatta bugün öğleden sonra ABD güçlerinin kısmen çekilmesinin ardından Fransız askerlerinin hem Menbiç'e hem de sınırdaki Tel Abyad'a girdiği ifade edildi.

    GEÇEN HAFTA MACRON SİNYALİ VERMİŞTİ

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart'ta YPG'nin temsilcilerinin de bulunduğu DSG heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren YPG yetkilisi, Macron'un Menbiç'e asker göndereceğini söylediğini öne sürmüştü. Macron'un resmi açıklamasında ise Ankara ile DSG arasında arabuluculuk teklif edilmişti. Ankara bu açıklamalara çok sert tepki göstermişti.

    TRUMP'IN 'ÇEKİLME' AÇIKLAMALARININ ARDINDAN

    ABD Başkanı Donald Trump 29 Mart'ta ''Çok yakında Suriye'den çekileceğiz, bırakalım başkaları ilgilensin'' açıklaması yapmasının ardından bugün de Amerikan askerlerini Suriye’den çekmeyi çok ciddi biçimde değerlendirdiğini ve yakında bu konuda bir karara varacağını açıkladı.

    Etiketler:
    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Emmanuel Macron, Tel Abyad, Menbiç, Suriye, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kapadokya
    Kapodokya'yı ziyaret eden Rus kozmonot Lazutkin: Sanki başka gezegene gelmiş gibiyim
    Karükatür
    İsrail'in Gazze sınırı kana bulandı
    İnfografik
    Rus diplomatların sınır dışı edilmesi ve buna karşı atılan adımlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam