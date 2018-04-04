Doğu Guta’da, işkence aletleri ve silah depoları bulundu

Silah transferi ve manevralar için kullanılan yeraltı tüneli ağı ortaya çıkarıldı.

Suriye ordusundan bir subay, Sputnik'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yeraltı tünelleri çok büyük, bir kamyonun sığabileceği büyüklükte. Tüm bunlar esir sivillere yaptırıldı, esirler gece gündüz çalıştırıldı. Sonuç itibariyle bu tüneller, militanlara çok yardımcı oldu. Onlar bu tüneller üzerinden güç takviyesi yapabiliyor, tamamen gizli bir şekilde mühimmat taşıyabiliyorlardı. Bu yüzden Suriye ordusu, ilerlemek ve Doğu Guta'yı özgürleştirmek için çok çaba harcamak zorunda kaldı. Bu noktada, tünellerin yerleştiği yerler ve çıkışlara ilişkin alınan istihbarat önemli rol oynadı. Rus savaş uçakları bu yerlere yönelik nokta atışı yaptı, bu da bölgenin en kısa zamanda militanlardan kurtarılmasına yardımcı oldu."