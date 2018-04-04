ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Suriye'deki görevimiz daha bitmedi

VOTEL: ÖNÜMÜZDE UZANAN İŞİN ZOR KISMI BURALARI İSTİKRARA KAVUŞTURMAK
BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, ABD'nin IŞİD'den kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:
"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."
Thanks to everyone for following our #FraughtTerrain discussions on Iraq and Syria today. Watch them all here: https://t.co/m1rbnsSLaX pic.twitter.com/XVSDhKgwh6— U.S. Institute of Peace (@USIP) April 3, 2018
ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.
MCGURK: BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ
Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.
Today top military, diplomatic, and development officials discussed stabilization in Iraq and Syria after ISIS. Watch their opening remarks:@CENTCOM Commander Votel: https://t.co/B9Czlf3v40@USAIDMarkGreen: https://t.co/SeDZ2u0eAA @brett_mcgurk: https://t.co/bTSCzefjFD— U.S. Institute of Peace (@USIP) April 3, 2018
ABD, neredeyse her gün Suriye'de hava saldırısı düzenliyor. Aynı zamanda ABD destekli militanları ve Kürtleri eğiten özel harekat kuvvetleri de Suriye'de bulunuyor.
Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında IŞİD'in ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.
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