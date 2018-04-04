ABD'nin IŞİD ile mücadele Özel Temsilcisi McGurk: Suriye'deki görevimiz daha bitmedi

ABD Başkanı Donald Trump 'Suriye'den çekilmenin vakti geldi' dese de Trump'ın askeri danışmanları farklı düşünüyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel ABD'nin bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirirken, ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk 'Suriye'deki görevlerinin henüz bitmediğini' söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın, Baltık ülkelerinin liderleriyle beraber düzenlediği bir basın toplantısında 'Suriye'den artık çekilmek istediğini' söylese de ABD'nin Suriye'de yürüttüğü mücadelede kilit öneme sahip olan yetkililer Trump'tan farklı düşünüyor.

VOTEL: ÖNÜMÜZDE UZANAN İŞİN ZOR KISMI BURALARI İSTİKRARA KAVUŞTURMAK

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Merkez Komutanlığı'ndan General Joe Votel, ABD'nin IŞİD'den kurtarılan bölgelerin istikrara kavuşması için bölgede daha uzun süreli bir rolü olması gerektiğini dile getirdi:

"Önümüzde uzanan işin zor kısmı buraları istikrara kavuşturmak, insanların evlerine geri dönmesini sağlamak, yeniden yapılanmanın uzun süreli sorunlarına bakmak ve diğer işleri halletmek. Tabii ki burada askeri bir görev olacaktır."

Thanks to everyone for following our #FraughtTerrain discussions on Iraq and Syria today. Watch them all here: https://t.co/m1rbnsSLaX pic.twitter.com/XVSDhKgwh6 — U.S. Institute of Peace (@USIP) April 3, 2018

​ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da cihatçılara karşı mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

MCGURK: BU GÖREVİ TAMAMLAYACAĞIZ

Votel ile beraber Washington'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan McGurk, "IŞİD ile mücadele etmek için Suriye'deyiz. Bu bizim görevimiz ve daha görevimizi bitirmedik ve bu görevi tamamlayacağız" dedi.

​ABD, neredeyse her gün Suriye'de hava saldırısı düzenliyor. Aynı zamanda ABD destekli militanları ve Kürtleri eğiten özel harekat kuvvetleri de Suriye'de bulunuyor.

Trump'ın görevden aldığı eski dışişleri bakanı Rex Tillerson, Ocak ayında IŞİD'in ve El Kaide'nin geri gelmemesi ve İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması için ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.