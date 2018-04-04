Ruhani: ABD ve İsrail Suriye'nin parçalanmasını düşünüyor

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye krizindeki rolleri nedeniyle ABD ve İsrail'e yüklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelmeden önce konuşan Ruhani "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Türk ve Rus mevkidaşlarıyla birlikte Ankara'da katılacağı zirve öncesinde Suriye konusunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye ziyareti öncesi Ruhani ABD ve İsrail'in Suriye'de oynadığı rolü eleştirerek "Amerikalılar, Suriye hükümetinin ülkenin tamamında otorite kurmasına karşılar, hatta ülkenin parçalanmasını bile düşünüyorlar" dedi.

Ruhani, Mehrabad Havalimanı'nda Türkiye'ye hareketi öncesinde yaptığı açıklamada, "Suriye'de siyonist güçlerin müdahalesi var ve bu sorunları artırıyor. Suriye'nin ulusal egemenliğine saygı duymuyor, Suriye topraklarını bombalıyor, teröristlere destek veriyorlar. Bunlar Suriye'deki sorunları daha ağırlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞI SADECE DİYALOG SONA ERDİREBİLİR'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 7yıldır süren ve 500.000 kişinin hayatını kaybettiği, ülke nüfusunun yarısının evini terk ederek göç etmek zorunda kaldığı Suriye krizinde askeri bir çözüm olamayacağını da belirterek savaşı sadece diyaloğun sona erdirebileceğini kaydetti.