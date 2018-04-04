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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

    Şoygu koalisyona yüklendi: IŞİD'le başa çıkamadınız, durumu daha da istikrarsızlaştırdınız

    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    Ortadoğu
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    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, askeri anlamda gelişmiş 30'u aşkın ülkenin bulunduğu ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le başa çıkamadığını, durumu yalnızca daha da istikrarsızlaştırdığını söyledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik/
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    Moskova'daki '7. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda  konuşan Şoygu, ABD öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le başa çıkamadığını, yalnızca durumu daha da istikrarsızlaştırdığını belirterek, şunları söyledi: "Gözle görülür bir sonuç elde edilmedi. IŞİD'in Irak ve Suriye'de kontrolünde bulundurduğu bölgeler genişledi. Koalisyonun teröristlerle başa çıkamamasına inanmak güç. Ancak görünüşe göre amaçlar klıydı, bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak, askeri ve ekonomik alanda varlığını güçlendirmekti."

    Şoygu koalisyonun içinde askeri anlamda 30'u aşkın gelişmiş ülkenin olduğunu da ekledi.

    'ABD'NİN FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ SİLAH YARIŞINA YOL AÇIYOR'

    Şoygu, ABD'nin savunma sistemlerinin istikrarsızlığa yol açan bir faktör olduğunu ve silah yarışına neden olduğunu belirtti.

    Şoygu şöyle konuştu: "ABD'nin füze savunma sistemlerinin istikrarsızlığa yol açan ciddi bir faktör ve silah yarışına neden olduğuna şüphe yok. Bunlarla uluslararası, orta ve düşük menzilli füzelerin kaldırılması yönündeki sorumluluklar ihlal ediliyor. ABD'nin Doğu Avrupa'daki varlığını güçlendirmesi de endişe verici. Ayrıca paradoksal bir durum da var: NATO, Rusya sınırlarındaki yapılanmasını güçlendirmek ve modernize etmek istiyor. Ancak bu arada Avrupa'da tehlikenin arttığına dair kamuoyu yaratılıyor. Yani kendi kendilerine gerçekte var olmayan bir Rusya tehdidinden korkuyorlar."

    'SURİYE'NİN BÜYÜK KISMI IŞİD'DEN KURTARILDI'

    Şoygu "Suriye'nin büyük kısmı teröristlerden kurtarıldı, geri kalanlarıyla da silah bırakmaları için görüşmeler gerçekleştiriliyor" dedi.

    Sahte halifelik kurma planlarının başarısızlığa uğratıldığını belirten Şoygu "Koalisyonla olan işbirliğimiz sırasında bölgedeki IŞİD meselesi çok erken ve az kayıplarla bitirilebildi" ifadesini kullandı.

    Suriye'de Rusya'nın operasyonunun başlaması ve Rusya, İran ve Türkiye arasındaki terörle mücadele ittifakı kurulması ile olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.

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    Etiketler:
    IŞİD, NATO, Sergey Şoygu, Suriye, ABD, Rusya
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