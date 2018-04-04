İran: Rusya, Türkiye ve Suriye'yle yapılan işbirliği örnek olabilir

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin IŞİD'le mücadele alanındaki işbirliği deneyiminin küresel ölçekteki çabaların birleştirilmesi için örnek olabileceğini söyledi.

7. Moskova Güvenlik Konferansı'nda konuşan Hatemi, "Türkiye'nin kısa süre önce dahil olduğu Suriye, İran, Irak ve Rusya gibi ülkelerin IŞİD'le mücadele alanındaki işbirliği deneyimi, bölge ülkelerinin tamamını kapsayan bu tür işbirliğinin genişletilmesi için örnek olabilir" dedi.

İran olarak Rusya'nın bölgedeki kurucu rolünden memnun olduklarını da kaydeden Hatemi, güvenlik tesis etme stratejisini bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünün korunması açısından verimli ve faydalı bulduklarının altını çizdi.