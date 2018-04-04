'Irak, IŞİD'e karşı Suriye içinde operasyon yapabilir'

© REUTERS/ Irak Başbakanlığı Basın Ofisi İbadi: IŞİD askeri olarak bitirildi, ama uyuyan hücreleri var

Bağdat hükümetine yakınlığıyla tanınan ve bazı hükümetlere de IŞİD'e yönelik politikalar konusunda danışmanlık yapan Hişam el Haşimi Irak ordusunun özel kuvvetlerinin Suriye'deki IŞİD militanlarının Irak'a geri dönmesine engel olmak için Suriye topraklarında operasyon yapabileceğini ifade etti.

'ASKERLER KARADAN DEĞİL, HAVADAN GÖNDERİLEBİLİR'

Haşimi, böyle bir operasyon için havadan asker indirme yapılabileceğini, ancak Irak askerlerinin Suriye sınırını karadan geçmelerinin düşünülmediğini belirtti.

Geçen yıl aralık ayında IŞİD'in Irak'ta mağlup olduğunu ilan eden Irak Başbakanı Haydar İbadi, geçen pazar günü yaptığı açıklamada ise IŞİD militanlarının Suriye'deki varlığının gerçek bir tehlike olduğunu söylemişti. İbadi, "Irak'ta terörle mücadeleden, bölgede terörle mücadeleye geçmeyi düşünüyoruz. İstediğimiz ne sınır ihlal etmek ne de komşu ülkelere saldırmak" demişti. Irak askeri yetkililerinin bu planı tartışmakta olduklarını söyleyen İbadi, operasyonların sınırlı tutulacağını da kaydetmişti.