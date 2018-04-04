Kayıt
21:23 04 Nisan 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    'Suudi Arabistan, İran yanlısı bir Türkiye ile karşı karşıya kalacak'

    © AA/ Kayhan Özer
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Bangladeşli Ortadoğu uzmanı Halid ibn Muneer, Ortadoğu'daki öngörülemez jeopolitik durumun Suudi Arabistan'ın kendisini Türkiye-İran ekseni karşısında konumlandırmasına neden olacağını savundu.

    Erdoğan-Putin-Ruhani
    © REUTERS/
    ‘Rusya, İran ve Türkiye’nin ortak Suriye açıklaması ABD’ye sinyal’
    Asian Times için ele aldığı kalemde Araplar ve Türkler arasındaki cepheleşmenin Riyad ve Ankara arasında hiçbir zaman sorunsuz bir yakınlaşmaya imkan sunmadığını belirten Muneer, Katar krizinin Riyad'daki Vahhabi cephesiyle Ankara'daki Selefi Müslüman Kardeşler yaklaşımını bir kez daha karşı karşıya getirdiğini yazdı.

    'TÜRKİYE'NİN OSMANLI HAYALİ RİYAD'A KARŞI DOĞRUDAN BİR MEYDAN OKUMA'

    Vahhabiliğin ve Selefiliğin her zaman birbirine üstünlük sağlama ve küresel çapta İslam'ın öncü gücü olarak konumlanma çabası içinde olduğunu anımsatan Muneer, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurma hayalinin de Suudilerin bölgede hegemonya kurma girişimlerine karşı doğrudan bir meydan okuma olduğunun altını çizdi.

    'KÜRT MESELESİ ANKARA VE TAHRAN'I ORTAK NOKTADA BULUŞTURABİLİR'

    Söz konusu denklemde İran'ın Şiilik mezhebi odaklı olmasına da dikkat çeken Muneer'e göre Kürt meselesi, Türkiye ile Şii İran'ı ortak noktada buluşturma potansiyeline sahip.

    Ali Ekber Velayeti
    © AFP 2018/ George OURFALIAN
    İran'dan ABD'ye: Kürt bölgelerine sızmanıza izin vermeyeceğiz
    Türkiye ve İran Kürtleri düşman ve egemenlik tehdidi olarak görürken Suudi Arabistan'ın Kürtlere Ortadoğu'daki Arap olmayan halklar üzerinde nüfuz kurma konusunda temel araç olarak yaklaştığını kaydeden Muneer, büyük oranda Sünniliği benimseyen Kürtlerin Türkiye ve İran'la belirgin bir ihtilaf içinde olduğunun altını çizdi.

    Bu çerçevede Suriye'deki Kürt blokunun rolüne değinen Muneer yazısına şöyle devam etti: "PYD tarafından desteklenen bir Suriyeli Kürt blokunun bu ülkede önemli bir aktör olarak ortaya çıkması, Türkiye'yi Ortadoğu politikasını gözden geçirmeye zorladı. İran da Suriye ve Irak'taki Kürt varlığını kaygıyla izliyor. Zira bu, İranlı Kürtlerin yeniden ayaklanma arzusunu aşılayacak. Tahran, daha şimdiden Riyad'ı ateşi körüklemekle suçladı."

    'TÜRKİYE VE İRAN, KÜRTLERİ KONTROL ALTINDA TUTMAK ZORUNDA'

    Rusya-Türkiye-İran
    © AA/ Sefa Karacan
    'Rusya, Türkiye ve İran, 23 Kürt temsilci üzerinde mutabakat sağladı'
    Muneer, yazısının son bölümünde Suudilerin Türkiye ve İran'dan neler bekleyebileceği sorusuna yanıt aradı. "Ankara ile Tahran arasında artan işbirliği, iki ülke arasında Suriye'de yapılan işbirliği sayesinde mümkün oldu. Bölgesel entegrasyonun ortak çıkarlara hizmet ettiğini anlayan iki ülke, tehditlerle mücadele için askeri istihbarat değişimi de yapıyor" diye devam eden Muneer, yazısını şöyle noktaladı: "Kürtleri kontrol altında tutmak Türkiye ve İran için toprak bütünlüklerinin korunması açısından zorunlu. İran, Şiiler üzerindeki hakimiyetini sürdürmek için Türkiye'nin Sünni dünyasındaki liderliğini Suudi Arabistan'a rağmen kabul edecek. İran, radikal olarak öngörülemez bir Suudi Arabistan yerine Kürtlere karşı olumsuz bakış açısına sahip, daha dostane bir Ortadoğu'yu tercih edecek. Bu açıdan bakıldığında, bölgedeki Kürt yükselişini engellemek adına müşterek bir Türkiye-İran hareketi ihtimal dışı bırakılamaz. Dolayısıyla Riyad, gelecekte İran yanlısı bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktır."

    İlgili konular:

    Putin, Erdoğan ve Ruhani: Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlıyız
    Uşakov: Putin, Erdoğan ve Ruhani, Suriye'de anayasa reformunu teşvik edecek tedbirleri masaya yatıracak
    Lavrov: Putin, Erdoğan ve Ruhani, Astana anlaşmalarının uygulanışını ele alacak
    Etiketler:
    Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri, Türkiye-İran İlişkileri, Halid ibn Muneer, Suudi Arabistan, İran, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor
    Özel desenli 'yüzen ofis' ilgi çekiyor
    Karikatür
    'ABD'yle İngiltere edep kurallarını bıraktı'
    İnfografik
    Zabivaka'nın selefleri: Dünya Kupası maskotlarının evrimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam