‘Türkiye, ABD’nin Suriye’de kışkırtmaya çalıştığı yeni çatışmanın bir parçası olabilir’

Sputnik’e konuşan Dolgov, Suriye krizinin başından beri ABD’nin kendi çıkarlarını güttüğünü belirterek, “ABD öncelikle (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad hükümetini yıkmak ve bu ülkeyi parçalamak istiyor. ABD’nin son eylemeleri de Suriye’de yeni çatışmanın çıkmasını kışkırtıyor ve Amerikalıların, YPG’ye desteğinin yanı sıra sözde ‘yeni Suriye ordusu’nu kurması durumu daha da karmaşık hale getiriyor. ABD’nin Suriye’de kurduğu 25’ten fazla üste bu yönde çalışmalar yürütülüyor. Bu üslerde silahlı birlikler kuruluyor. Bu birliklere, bozguna uğrayan IŞİD gruplarından militanlar da dahil ediliyor. Bu birlikler, Suriye hükümet ordusuna karşı mücadele edecek ve bu istikrarsızlığı körükleyen önemli bir faktör” dedi.

ABD’nin Suriye’de kışkırtmaya çalıştığı yeni çatışmaya farklı ülkelerin çekileceğini dile getiren Dolgov, “Bu çıkmak üzere olan yeni çatışmanın katılımcılarından biri de Türkiye olabilir. Halihazırda Türkiye Afrin’deki askeri operasyonu Fırat’ta sürdürme konusu üzerinde çalışıyor ve bu, yeni çatışma zincirinin halkalarından biri. Yani ABD, Suriye’de çok yönlü çatışma kışkırtıyor ve bu çatışmanın içinde çeşitli güçler ve çeşitli silahlı oluşumlar yer alacak” yorumunda bulundu.