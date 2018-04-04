'Rusya, Türkiye ve İran Suriye’deki durumun normale dönmesine katkı sağlayacak'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Sergey Jeleznyak, Rusya, Türkiye ve İran’ın yaptığı işbirliğinin Suriye’deki durumun aşamalı olarak düzelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Dünkü üçlü zirvenin ardından Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin arasında bugün gerçekleşen ikinci zirveyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeleznyak, şöyle konuştu:“Suriye’deki durumun giderek normalleşmesi, ülkenin toprak bütünlüğünün korunması, terör tehdidinin azalması, sığınmacıların evlerine dönmesi ve bölgedeki insani durumun iyileşmesi, öncelikle Moskova, Ankara, Tahran ve Şam’ın yaptığı etkili işbirliğinin bir sonucu.”

Liderlerin gerçekleştirdiği üçlü zirveden çıkan kararların, Suriye içindeki diyaloğun devam etmesi için güçlü bir zemin sağlayacağını kaydeden Jeleznyak, “Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin bugün gerçekleştirdiği zirvede alınan kararlar şüphesiz toplumsal bir uzlaşma sağlamaya, ülkenin yeni anayasasının hazırlanmasına ve ona dayalı olarak seçimlerin yapılmasına yönelik Suriye içindeki diyaloğun devam etmesi için zemini güçlendirecek” ifadelerini kullandı.