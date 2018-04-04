Kayıt
00:35 05 Nisan 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye Menbiç ABD askeri araç

    DSG Komutanı: ABD ve Fransa askerleri Menbiç'te varlıklarını artırıyor

    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    Hikmet Durgun
    1211

    Türkiye'nin "Menbiç'e operasyon yapacağız" açıklamalarından sonra ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlığını artırdığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, İngiliz askerlerin de bölgede olduğunu söyledi.

    Fransız özel kuvvetleri, Fransa askeri, Fransa ordusu
    © AFP 2018/ LOIC VENANCE
    'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası
    Edinilen bilgilere göre Afrin'i ÖSO güçleri ile alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisi olduğu Menbiç'te ABD ile Fransa askerlerinin askeri varlığını artırdığı belirtiliyor.

    Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Tükiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Menbiç'e saldırı yaparız açıklamalarına ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yanıt verdi. Koalisyon güçleri 'IŞİD'den kurtardığımız yerlere bir saldırı olursa karşılık veririz' dedi. Türkiye'nin açıklamalarından sonra ABD ve Fransa Menbiç'te askeri varlığını artırdı. Menbiç'te İngiliz askerleri de bulunuyor. ABD özel askerlerini Menbiç'e getirerek Menbiç'e sınırı olan Sacur'da konuşlandırdı. Sınır hattında askerlerini konuşlandırarak kırmızı çizgiyi belirledi. Böylece burayı kim geçerse saldırırız mesajını verdi. Koalisyon güçleri ile ittifakımız devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Bize yardımları devam ediyor fakat yardım içeriğini söyleyemem."

    Halep ile Menbiç'in kuzeyi arasındaki Asaliyah köyündeki ABD üssü, picture taken on April 2, 2018
    © AFP 2018/ Delil SOULEIMAN
    'ABD takviye gönderdiği Menbiç'te iki üs inşa ediyor'
    Türkiye'nin Menbiç konusunda ABD ile anlaşmadığını savunan Bozi, şöyle devam etti: "Türkiye eğer ABD ile anlaşmış olsaydı ABD, Menbiç'e askeri sevkiyat yapmazdı ve güçlerini çoğaltmazdı. ABD ve koalisyon son dönemlerde Menbiç'te güçlerini artırıyor. Menbiç Askeri Meclisi olarak eğer kim bize saldırırsa sonuna kadar direneceğiz. Kanımızın son damlasına kadar direneceğiz."

    CEZİRE KANTONU YETKİLİSİ: ABD, İNGİLTERE VE FRANSA ASKERLERİ MENBİÇ'TE

    Konuyla ilgili PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu'na bağlı Cezire Kantonu Savunma Bakanı Rezan Gulo da Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu. ABD, İngiltere ve Fransa askerlerinin Menbiç'te olduğunu doğrulayan Gulo, şöyle konuştu: "Kuzey Suriye güçleri olarak ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Kobani'de IŞİD'e karşı yürütülen savaştan bu yana ittifakımız devam ediyor. ABD, Fransa ve İngiliz askerleri Menbiç'te, Tel Abyad'da ve Kuzey Suriye'nin birçok yerinde varlar. Sadece Menbiç'te değil Deyr ez Zor, Rakka, Tabka ve birçok yerde de bulunuyorlar. Sizin sorduğunuz ABD ile Fransa askerleri Menbiç'te askeri varlığını artırdığı sorunuz doğrudur. Koalisyon güçleri çatısı altında görevlerini yapıyorlar."

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS/ Wolfgang Rattay
    Rus uzman: Fransa’nın özel kuvvetlerini Suriye’ye gönderme kararı, Türkiye’yi caydırma politikasının parçası
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart'ta YPG'nin temsilcilerinin de bulunduğu DSG heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren YPG yetkilisi, Macron'un Menbiç'e asker göndereceğini söylediğini öne sürmüştü. Macron'un resmi açıklamasında ise Ankara ile DSG arasında arabuluculuk teklif edilmişti.

    İlgili konular:

    'ABD takviye gönderdiği Menbiç'te iki üs inşa ediyor'
    ABD'den Menbiç'e özel birlik takviyesi
    Koalisyona Menbiç yakınlarında saldırı: 1 İngiliz, 1 ABD askeri öldü
    Etiketler:
    Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Rezan Gulo, Xelil Bozi, İngiltere, Fransa, Türkiye, Menbiç, Afrin, Suriye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Meksika'daki Sualtı Heykel Müzesi
    Dünyanın en büyük sualtı heykel müzesi MUSA'dan sıra dışı görüntüler
    Karikatür
    'ABD'yle İngiltere edep kurallarını bıraktı'
    İnfografik
    Zabivaka'nın selefleri: Dünya Kupası maskotlarının evrimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam