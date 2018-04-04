DSG Komutanı: ABD ve Fransa askerleri Menbiç'te varlıklarını artırıyor

Türkiye'nin "Menbiç'e operasyon yapacağız" açıklamalarından sonra ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlığını artırdığı belirtiliyor. Sputnik'e konuşan DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, İngiliz askerlerin de bölgede olduğunu söyledi.

© AFP 2018/ LOIC VENANCE 'Fransız askerleri Tel Abyad ve Menbiç'te' iddiası

Edinilen bilgilere göre Afrin'i ÖSO güçleri ile alan Türkiye'nin yeni hedeflerinden birisi olduğu Menbiç'te ABD ile Fransa askerlerinin askeri varlığını artırdığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Tükiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Menbiç'e saldırı yaparız açıklamalarına ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yanıt verdi. Koalisyon güçleri 'IŞİD'den kurtardığımız yerlere bir saldırı olursa karşılık veririz' dedi. Türkiye'nin açıklamalarından sonra ABD ve Fransa Menbiç'te askeri varlığını artırdı. Menbiç'te İngiliz askerleri de bulunuyor. ABD özel askerlerini Menbiç'e getirerek Menbiç'e sınırı olan Sacur'da konuşlandırdı. Sınır hattında askerlerini konuşlandırarak kırmızı çizgiyi belirledi. Böylece burayı kim geçerse saldırırız mesajını verdi. Koalisyon güçleri ile ittifakımız devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Bize yardımları devam ediyor fakat yardım içeriğini söyleyemem."

Türkiye'nin Menbiç konusunda ABD ile anlaşmadığını savunan Bozi, şöyle devam etti: "Türkiye eğer ABD ile anlaşmış olsaydı ABD, Menbiç'e askeri sevkiyat yapmazdı ve güçlerini çoğaltmazdı. ABD ve koalisyon son dönemlerde Menbiç'te güçlerini artırıyor. Menbiç Askeri Meclisi olarak eğer kim bize saldırırsa sonuna kadar direneceğiz. Kanımızın son damlasına kadar direneceğiz."

CEZİRE KANTONU YETKİLİSİ: ABD, İNGİLTERE VE FRANSA ASKERLERİ MENBİÇ'TE

Konuyla ilgili PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu'na bağlı Cezire Kantonu Savunma Bakanı Rezan Gulo da Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu. ABD, İngiltere ve Fransa askerlerinin Menbiç'te olduğunu doğrulayan Gulo, şöyle konuştu: "Kuzey Suriye güçleri olarak ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Kobani'de IŞİD'e karşı yürütülen savaştan bu yana ittifakımız devam ediyor. ABD, Fransa ve İngiliz askerleri Menbiç'te, Tel Abyad'da ve Kuzey Suriye'nin birçok yerinde varlar. Sadece Menbiç'te değil Deyr ez Zor, Rakka, Tabka ve birçok yerde de bulunuyorlar. Sizin sorduğunuz ABD ile Fransa askerleri Menbiç'te askeri varlığını artırdığı sorunuz doğrudur. Koalisyon güçleri çatısı altında görevlerini yapıyorlar."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Mart'ta YPG'nin temsilcilerinin de bulunduğu DSG heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin bilgi veren YPG yetkilisi, Macron'un Menbiç'e asker göndereceğini söylediğini öne sürmüştü. Macron'un resmi açıklamasında ise Ankara ile DSG arasında arabuluculuk teklif edilmişti.