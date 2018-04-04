DSG Komutanı: ABD ve Fransa askerleri Menbiç'te varlıklarını artırıyor

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan Tükiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye bağlı Menbiç Askeri Meclisi Komutanı Xelil Bozi, ABD ve Fransa askerlerinin Menbiç'te askeri varlıklarını artırdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Menbiç'e saldırı yaparız açıklamalarına ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri yanıt verdi. Koalisyon güçleri 'IŞİD'den kurtardığımız yerlere bir saldırı olursa karşılık veririz' dedi. Türkiye'nin açıklamalarından sonra ABD ve Fransa Menbiç'te askeri varlığını artırdı. Menbiç'te İngiliz askerleri de bulunuyor. ABD özel askerlerini Menbiç'e getirerek Menbiç'e sınırı olan Sacur'da konuşlandırdı. Sınır hattında askerlerini konuşlandırarak kırmızı çizgiyi belirledi. Böylece burayı kim geçerse saldırırız mesajını verdi. Koalisyon güçleri ile ittifakımız devam ediyor. Herhangi bir değişiklik yok. Bize yardımları devam ediyor fakat yardım içeriğini söyleyemem."
CEZİRE KANTONU YETKİLİSİ: ABD, İNGİLTERE VE FRANSA ASKERLERİ MENBİÇ'TE
Konuyla ilgili PYD'nin tek taraflı ilan ettiği Kuzey Suriye Federasyonu'na bağlı Cezire Kantonu Savunma Bakanı Rezan Gulo da Sputnik'e değerlendirmelerde bulundu. ABD, İngiltere ve Fransa askerlerinin Menbiç'te olduğunu doğrulayan Gulo, şöyle konuştu: "Kuzey Suriye güçleri olarak ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Kobani'de IŞİD'e karşı yürütülen savaştan bu yana ittifakımız devam ediyor. ABD, Fransa ve İngiliz askerleri Menbiç'te, Tel Abyad'da ve Kuzey Suriye'nin birçok yerinde varlar. Sadece Menbiç'te değil Deyr ez Zor, Rakka, Tabka ve birçok yerde de bulunuyorlar. Sizin sorduğunuz ABD ile Fransa askerleri Menbiç'te askeri varlığını artırdığı sorunuz doğrudur. Koalisyon güçleri çatısı altında görevlerini yapıyorlar."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)