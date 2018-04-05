Kayıt
02:09 05 Nisan 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye ordusu-Hama

    Doğu Guta’nın ardından Suriye ordusunun yeni hedefi neresi olacak?

    © AFP 2018/
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Doğu Guta’yı kurtarma operasyonda son aşamaya gelindiğini belirten Sputnik haber ajansının köşe yazarı Andrey Kots, Suriye ordusunun yeni hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

    Suriye ordusunun Doğu Guta'nın büyük kısmını kontrol altına alarak İdlib'e taarruza hazırlanma şansını elde ettiğini kaydeden Andrey Kots, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

    'İDLİB EN SORUNLU BÖLGELERDEN'

    "Suriye'nin en sorunlu bölgelerinden biri İdlib. El Nusra terör örgütünün temel güçleri burada üsleniyor, burada yaklaşık 20 bin üyesi var. Ama burada diğer yasadışı silahlı gruplar da faaliyet gösteriyor. Suriye hükümeti, Halep'te teslim olan militanları İdlib'e gönderiyordu. Bu bölgenin en kısa zamanda yeni çatışma alanına dönüşeceği açık. Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin etkinliğini artırması da bunu doğruluyor."

    Doğu Guta'daki durum
    © Sputnik/ Mikhail Alaeddin
    Suriye ordusu Doğu Guta’daki tüm yerleşimleri kurtardı
    "Arap medyasının haberine göre, nisan başlarından bu yana saldırı ve bombardıman uçakları, militanların bu bölgedeki altyapı tesislerine saldırıyor" diyen Kots, hedefte Lazkiye yakınlarındaki Cisr aş-Şugur kentindeki militan karargahları ile silah depolarının olduğunu belirterek, "Hava saldırılarıyla ilgili haberler, militanların bölge sınırındaki Suriye ordusu birliklerine saldırı planladığı verileriyle eş zamanlı yayınlandı" dedi.

    CAFERİ'NİN 'KİMYASAL SİLAH' VURGUSU İDLİB'E İŞARET EDİYOR

    Suriye ordusunun Doğu Guta'dan sonra İdlib'te operasyon düzenleyeceğinin ikinci kanıtının da Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'nin, cihatçıların bölgede kimyasal provokasyon hazırlığı içinde olduğu açıklaması olduğunu dile getiren Rus gazeteci, "Caferi, provokasyon hazırlığının yabancı uzmanlar tarafından yürütüldüğünün altını çizdi" dedi.

    'ABD'NİN ELİNDE İKNA EDİCİ KANIT YOK'

    Batı ülkelerinin, Suriye yönetimine baskıyı haklı göstermek için defalarca kimyasal provokasyonlardan yararlandığını hatırlatan Kots, "Suriye ordusunun başarıları arttıkça Batılı politikacıların ‘Esad rejiminin' kimyasal silah kullanma tehdidiyle ilgili konuşmaları da artıyor. Tam bir yıl önce ABD, aynı bahaneyle Suriye'nin Şayrat hava üssüne saldırmıştı. Ancak Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı yönünde ikna edici hiçbir kanıtın bulunmadığını hatırlatayım" yorumunda bulundu.

    Suriye hükümet güçleri Suriye askeri Doğu Guta Harasta
    © AFP 2018/ STRINGER
    ‘Suriye ordusu Doğu Guta’daki başarısını İHA'lara borçlu’
    TERÖRİSTLER ARASI ÇATIŞMALAR ARTTI

    Üçüncü faktör olarak, İdlib'teki çeşitli terörist gruplar arasındaki anlaşmazlıkların artmasını gösteren Kots, "Mart ayında, İdlib bölgesinde, El Nusra'nın da içinde olduğu Hayat Tahrir aş-Şam ve Cevhat Tahrir as-Suriya arasında çekişmenin başladığı bilgisi gelmeye başladı. Bu iki örgütün militanları, insanları kurban ederek etki alanlarını bölüşüyor" dedi.

    Etiketler:
    Suriye Ordusu, Beşar Caferi, ABD, Doğu Guta, İdlib, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Meksika'daki Sualtı Heykel Müzesi
    Dünyanın en büyük sualtı heykel müzesi MUSA'dan sıra dışı görüntüler
    Karikatür
    'ABD'yle İngiltere edep kurallarını bıraktı'
    İnfografik
    Zabivaka'nın selefleri: Dünya Kupası maskotlarının evrimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam