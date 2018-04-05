Yemen'den atılan balistik füze, Suudi Arabistan üzerinde imha edildi

Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"ya göre, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın sınır kenti Cazan'a atılan balistik füze hava savunma sistemlerince imha edildi.
© REUTERS/ Houthi Military Media Unit
Husilere ait "El-Mesire" televizyonu ise Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde yer alan "Aramco" şirketine ait tesisin "Bedir 1" füzesiyle hedef alındığını duyurdu.
ABD saldırılar sonrası füzelerin İran yapımı olduğunu belirterek İran'ı Husiler'e silah yardımı yapmakla suçlamış, Tahran ise suçlamaları reddetmişti.
Suudiler'in öncülüğündeki koalisyon Yemen'de Husiler'le Mart 2015'ten beri savaşıyor.
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