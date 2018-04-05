'ABD ve Batı, Suriye konusunda yalanlarına devam ediyor'

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Suriye’deki krizin başlamasından beri yanlış yönlendirme ve yalan söyleme kampanyasının devam etmesini kınadı.

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Suriye’de kimyasal silah kullanıldığı iddialarına dair tarafsız ve objektif bir soruşturma gerçekleştirilmesini engelleyenlerin ABD ve onun ‘maşaları’ olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Kaynak “Böyle bir soruşturma yalanlarını, uydurmalarını ve Suriye hükümetini suçlamak için bu silahları kullanan teröristlerle ilişkisini ortaya çıkarır” dedi.

Bu ülkelerin yaptıkları siyasi, askeri, maddi ve lojistik yardımlarla Suriye’deki çatışmaların ana destekçileri olduğunu belirten kaynak Suriye halkı ve cesur ordusunun terörün kökünü kazımaya ve Suriye’nin bağımsızlığını, birliğini ve toprak bütünlüğünü korumakta kararlı olduğunu vurguladı.

