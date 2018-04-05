Lavrov: ABD ve müttefikleri, hâlâ Esad'ın gitmesini istiyor

Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Moskova'daki görüşmelerinin ardan düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD ve Batılı müttefiklerinin pozisyonlarında ön koşullar olduğunu görüyoruz. Bu ülkeler, önceden olduğu gibi Esad'ın gitmesi gerektiğini düşünüyorlar" dedi.

'BMGK'DA ALINAN KARARLAR ÖNÜNDE ZORLUK YARATIYOR'

Lavrov, bu durumun BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle desteklediğimiz kararların hayata geçirilmesinde zorluk yarattığını kaydetti.

'ABD İLE DİYALOGDAN BAŞKA REÇETE YOK'

"Rusya ve ABD, BM Güvenlik Konseyi kararında öngörüldüğü gibi ön koşulsuz bir siyasi süreç başlatmak için birçok şey yapabilirdi" diye devam eden Lavrov, "Bundan vazgeçmiş değiliz. Temaslarımızda konuya açıklık kazandırmaya çalışıyoruz. bu konuda diyalogdan başka bir reçete bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

'ABD, SURİYE'DE YARI DEVLET KURMA PLANI YAPIYOR'

Diğer taraftan Lavrov, ABD'nin insani yardımların sadece Esad karşıtlarına ulaşmasına destek vererek Suriye topraklarında 'yarı devlet' kurma planı yaptığını söyledi.