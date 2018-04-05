Irak: PKK Sincar'dan çekildi, Türkiye'nin harekat düzenlemesine gerek yok

PKK'nın Sincar'dan çekildiğini söyleyen Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Şurş Halid Said, bu nedenle Türkiye'nin buraya harekat düzenlemesi için bir gerekçe bulunmadığını söyledi.

Sputnik'e demeç veren Said, "Türkiye, Sincar'a harekat düzenlemek istiyor. Türkiye'nin harekatına karşıyız. Zira Sincar'da PKK ve başka Kürt gruplar bulunmuyor" dedi.

'BAĞDAT'IN İZNİ ALINMADAN HAREKAT DÜZENLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Şu anda Sincar'da Irak ordusunun bulunduğunu kaydeden Said, bu nedenle Türkiye'nin harekat düzenlemesi için gerekçe bulunmadığını ve ne Türkiye'nin ne de başka bir ülkenin Bağdat'tan izin almadan harekat düzenlemesine müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Said'e Irak'ın bazı bölgelerinde Türk askerinin bulunmasına Bağdat'ın nasıl baktığı da soruldu.

Türkiye'den Başika ve diğer bölgelerdeki askerlerini çekmesini talep ettiklerini kaydeden Said, Türk ordusunun Bağdat'ın onayı olmadan Irak'ta operasyon düzenlemesine karşı olduklarının altını çizdi.