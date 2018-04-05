Menbiç’te gerilla savaşının başlaması mümkün mü?

Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Politikası Fakültesi Uluslararası Güvenlik Kürsüsü’nden Doç. Aleksey Fenenko, Sputnik’e açıklamasında, “Gerilla savaşına kuşkuyla bakıyorum. Tek bir basit nedeni var. Orada, gerilla savaşına uygun yer yok. Orman yok, cengaverlik yok, dağ yok. Her türlü birliklerin çöllük bölgeden geçişini havadan takip etmek, belirlemek ve yok etmek çok kolay” dedi.

Fenenko, “Dikkat çekerim ki Ortadoğu’daki tüm savaşlarda, gerilla savaşı sadece büyük kentlerde güçlü olmuştu” diye ekledi.

Rakka milisleri, Ayn İsa beldesindeki ABD üssünü hedef aldığı bir özel operasyon düzenlemişti.