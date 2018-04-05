El Ezher: Türk dizileri gerçek bir tehdit

Suudi Arabistan merkezli TV kanallarından Türk dizilerinin kaldırılmasının ardından, Sünni İslam'ın en önemli yüksek öğretim merkezi kabul edilen Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nden ''Türk dizileri toplum için gerçek bir tehdit'' çıkışı geldi.

İskenderiye Kitap Fuarı'nda 'İslam kültürünün yayılmasında El Ezher Tercüme Merkezi'nin rolü' konulu bir seminerde konuşma yapan El Ezher Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yusuf Amer, Arap kimliğini etkileme girişimleri olduğunu, bu yüzden Arap yurdu, kimliği, dili ve dinini korumak için ciddi çaba sarf etmek gerektiğini savundu.

'MISIR'A TEHDİT, ARAP KÜLTÜRÜNE ZARAR'

''Türk ve Hint dizileri Mısır’ın istikrarını tehdit ediyor. Bunların topluma gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyorum. Arapça'nın zarar görmesinin sebebi budur'' iddiasında bulunan Rektör Yardımcısı, diğer yandan El Ezher Tercüme Merkezi'nde artık yeni bir fikri tatbik edeceklerini söyledi.

'DİNDE ZORLAMA OLMAZ, DÜNYAYA ANLATACAĞIZ'

Bundan böyle merkezin baş görevinin 'dinde zorlama olmadığına, herkesin istediği inancı tercih etme özgürlüğü bulunduğuna dair dünyayı bilgilendirmek' olacağını anlatan Yusuf Amer, merkezde 13 dile çeviir yapıldığını, bunlara yakında Çince ve Japonca'nın ekleneceğini kaydetti.

ÖZEL TV ŞİRKETİ: TÜRK DİZİLERİNİ DURDURMAMIZ İÇİN EMİR VERİLDİ

Daha önce Suudilerin uydudan yayın yapan TV ağı MBC, 10 yıldan uzun süredir destek verdiği Türk dizisi yayımlarını geçen ay aniden kesmişti. Ortadoğu'daki en büyük özel TV ağlarından biri olan MBC, gelen tepkiler üzerine, pazartesi günü 'Türkiye ile Arap ülkeleri arasında artan gerilimin ardından Türk dizilerini yayınlamayı durdurması yönünde doğrudan emir aldığını' açıkladı.