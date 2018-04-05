Rus uzmandan YPG’ye: Son anda dönüp baktığınızda arkanızda Amerikalıları göremeyeceksiniz

Rusya Bugün uluslararası haber ajansının düzenlediği toplantıda konuşan Arap Ülkelerle Dostluk ve İşbirliği Cemiyeti Başkanı Vyaçeslav Matuzov, “Kürtlere soruyorum: Siz Suriyeli misiniz, değil misiniz?” dedi.
İlk olarak ABD'nin Suriye'deki varlığını sorgulayan Matuzov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Amerikalılar, Fırat'ın doğusunda hangi gerekçeyle askeri üslerini kuruyor? Bildiğim kadarıyla ek iki üs daha inşa etmeye başladılar. Ek olarak, Ürdün sınırındaki El Tanf var. Bu sorun, uluslararası hukuk sorunu niteliğini kazanmaya başladı ve Amerikalıların bu noktada, yasal temelde Suriye'de tutunmak ve mücadelelerini sürdürmek için en küçük bir şansı bile yok. Kimlere karşı mücadele ediyorlar? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün net bir şekilde, terörist yapıların çoğunlukla bittiğini tekrarladı ve buradan hareketle şu soru ortaya çıkıyor: 2 bin Amerikan askeri, ki şimdi sayılarını artırmak istiyorlar, kiminle savaşmayı planlıyor? Silahlı muhalefeti kime karşı organize ediyorsunuz? El Tanf üssünde kimleri eğitiyorsunuz?"
'AMERİKALILARA GÜVENİYORSANIZ ÇOK BÜYÜK BİR HATA YAPIYORSUNUZ'
"Suriyeli Kürtlere de önemli bir sorum var. Kürt arkadaşlar, siz Suriyeli misiniz, değil misiniz? Ya Suriye devletinin egemenliğini ve ülkenin tüm toprakları üzerindeki hakimiyetini kabul edersiniz ya da hiçbir umudu olmayan sona, yani Suriye topraklarında bağımsız Kürt devleti Rojava'nın kurulmasına doğru ilerleyeceksiniz. Amerikalılar bunu spekülasyon konusu yaptı. Suriye muhalefeti organizatörlerinden biri olan eski ABD'nin Şam Büyükelçisi Robert Ford, bu konuda şu doğru fikri dile getirmişti. Robert Ford, Suriye muhalefetine seslenip, ‘Arkadaşlar siz kaybettiniz, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad kazandı, taktiğinizi değiştirin, Suriye yönetimi gerçek yönetimdir' demiş ve hemen ardından Kürtlere seslenerek, ‘Sayın Kürtler, Amerikalılarla değil Suriye hükümetiyle ilişkiler kurmalısınız' demişti. Eğer milli özlemlerinizin hayata geçirilmesi, kendi devletinizin kurulması konusunda Amerikalıların desteğine güveniyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Son anda dönüp baktığınızda arkanızda Amerikalıları göremeyeceksiniz."
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