'Türkiye’nin Rusya ve İran’la koordinasyonu nedeniyle Astana formatının gelişimi ABD’yi tahrik ediyor'

Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) Dünya Politikası Fakültesi öğretim görevlisi Doç.Dr. Aleksey Fenenko, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Amerikalılar Suriye’den hiçbir yere gitmeyecek, çünkü eğer giderlerse bu durum Başkan (Donald) Trump’ın açık bir yenilgisi olarak algılanacak. Oysa Amerikan felsefesinin yapısında, Vietnam’da olduğu gibi gerçek bir yenilgi söz konusu olmadıkça yenilginin iması dahi kabul edilmiyor. Onlar için geri adım atma düşüncesi dahi bir ‘kırmızı çizgi’, kabul edilemeyecek olan bir şey.”

ABD’nin Suriye hükümetinin düşüncesine rağmen bu ülkede kalmasının Washington’u ilgilendirmediğini söyleyen akademisyen, “Yasal ya da gayri yasal, beni ilgilendirmez, bu bana lazım, onlar öyle düşünüyor” ifadelerini kullandı.

'ABD'LİLER BUNU BİR MÜTTEFİKLERİNİN GİTMESİ OLARAK ALGILIYOR'

Suriye’de çözüm için düzenlenen Astana formatının gelişiminin ABD’yi tahrik ettiğini söyleyen Rus uzman, bunun 2 nedeni olduğunu belirtti. Fenenko, “Birincisi bir NATO üyesi olan Türkiye’nin eylemlerini ABD’yle dost olmayan iki ülke, Rusya ve İran’la açıkça koordine etmeye başlaması. Amerikalılar bunu bir müttefiklerinin gitmesi olarak algılıyor” diye konuştu.

Rus uzman buna ek olarak ABD'nin Astana formatını Şanghay İşbirliği Örgütü ile yakından ilgisi varmış gibi algıladığını, çünkü hem Türkiye hem de İran'ın bu formattaki çalışmalara katıldığını, Amerikalılarının da bunu kendi çıkarlarına açık bir meydan okuma olarak algıladıklarını sözlerine ekledi.